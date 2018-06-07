Кто развязал Вторую мировую?

1 сентября 1939 года Адольф Гитлер напал на Польшу... Так началась Вторая мировая война. За неделю до этого был заключен пресловутый документ между двумя режимами, известный в истории как Пакт Молотова–Риббентропа, который (с советской стороны) “благословил” нападение фашистов на “братьев славян”. Как сегодня относятся к этому событию его бывшие участники? Об этом мы спросили у экспертов.

Владимир Вятрович, сотрудник СБУ, кандидат исторических наук (Украина):

В РОССИИ ГОВОРЯТ, ЧТО ВИНОВАТ НЕ ГИТЛЕР, А ПОЛЬША

Сегодня в России наблюдается реабилитация сталинизма, в частности и в вопросе Второй мировой войны. Ярким свидетельством этому является большое количество псевдоисторических работ, в которых обосновывается необходимость подписания Пакта Молотова–Риббентропа Советским Союзом. В них речь идет о том, что Вторая мировая началась по вине собственно Польши, которая не была готова удовлетворить довольно умеренные, как пишется в этих работах, требования нацистской Германии.

Сегодня те исторические исследования, которые начались в России в 90-ых годах, которые объективно и детально раскрывали участие в войне Советского Союза, оказались где-то на маргинесе. Вместо этого доминируют работы, оправдывающие сталинский режим.

Сама Польша трактует события 1939–1941 года как агрессию против нее со стороны двух государств – Третьего рейха и Советского Союза. Подписанный ими Пакт Молотова–Риббентропа и стал началом этой войны, а Польша – первой жертвой международной агрессии двух тоталитарных режимов. В сущности, Польша была первой страной, которая оказывала этому вооруженное сопротивление.

Думаю, война стала такой кровавой и жестокой потому, что стороны руководствовались не просто желанием захватить чужую территорию, а навязать ей абсолютно новую жизнь, собственные правила. Тем более, что эту войну использовали для уничтожения представителей другой нации. Вспомним Холокост, а также план “Ост”, направленный против славян...

Такая война не должна когда-нибудь повториться. Никакие цели не могут оправдать средства, которые применялись в годы Второй мировой.

Память о войне нужно изображать не как какой-то триумф, как делается сейчас в России, а как трагедию всех народов. Она должна быть предостережением того, что может произойти в случае установления тоталитарных режимов.

В свою очередь, эта война показала, что советская власть – тоталитарная власть, которая хочет уничтожить все украинское. В Западной Украине не было никаких иллюзий относительно освободительного характера советской власти, которая возвращалась туда в 44-ом. Люди понимали, что после утверждения этой власти украинское население ожидают репрессии, депортации, что в конечном итоге и было реализовано на практике.

Ян Пекло, председатель фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI (Польша):

СОЮЗ ГИТЛЕРА–СТАЛИНА НАПУГАЛ АНГЛИЮ И ФРАНЦИЮ

К сожалению, все это время в СССР и потом в России дело Пакта Молотова–Риббентропа стыдливо замалчивалось.

Датой начала войны считался момент, когда Гитлер напал на Советский Союз. Если РФ хочет, чтобы ее воспринимали как партнера ЕС и западных демократических стран, она должна пересмотреть истоки Второй мировой и разоблачить союз Гитлера со Сталиным, который фактически привел к делению и ликвидации польского государства.

Поляки смотрят на историю через призму собственного прошлого и хорошо помнят, как когда-то Прусия, Россия и Австрия делили Польшу. Советско-немецкий пакт был для них подтверждением, что давние угрозы являются актуальными, и любое немецко-русское «сближение» воспринимается с большим подозрением и обеспокоенностью.

Большинство поляков освобождение страны Красной армией и создание коммунистического правительства в Польше воспринимает как новую оккупацию. Свобода была возобновлена только после свержения коммунистического режима.

Польское общество, ввиду своей непростой истории, имеет сильную историческую память. Введение советских войск в Польшу 17 сентября 1939 года люди воспринимают как удар в спину Польши, которая была первой страной, начавшей воевать с фашизмом. Можно серьезно задуматься над тем, как проходили бы военные действия, если бы Сталин тогда не поддержал Гитлера...

Франция и Англия не были готовы к войне, а союз Гитлера–Сталина пугал их еще больше. Западные политики не могли представить себе, как противостоять такой силе. Они, кстати, несут моральную ответственность за уступки Гитлеру в Мюнхене и позже Сталину в Ялте.

Нужно работать над обеспечением стабильного мира и никогда не допустить еще одного такого конфликта. Этой цели служит концепция Европейского Союза, а также французско-немецкое и польско-немецкое сближение. Если Россия в конечном итоге сможет честно и критически пересмотреть свою новейшую историю, то возможно и польско-русское сближение, которое откроет дорогу к большей стабильности в этой части Европы.

Советская пропаганда творила мифы о чрезвычайной роли СССР во Второй мировой войне. Без огромной финансовой помощи и поставок военного оборудования из США Советскому Союзу было бы очень тяжело выиграть войну. Конечно, нельзя ставить под сомнение героизм советского солдата, помня однако, что сталинский режим не считался с человеческим достоинством и жизнью человека. Собственно, поэтому так много граждан Советского Союза погибли в той войне.

Игорь Чубайс, доктор философских наук, директор Центра изучения России (РФ):

В ВОЙНЕ ЗА ДЕНЬ ПОГИБАЛО 5 ТЫСЯЧ, А ВО ВРЕМЯ ГОЛОДОМОРА – 20 ТЫСЯЧ

Советская власть была тоталитарной властью. При ней невозможно было говорить правду. Господствовала идеология, которая преследовала единственную цель, – доказать правильность коммунизма. Поэтому после краха Советского Союза появилось новое понимание того, что происходило в ХХ веке, что являла собой Вторая мировая война. Процесс переосмысления в странах Прибалтики, в Украине продолжается. Что касается России, то наша власть пытается законсервировать старую тоталитарную карту мира, созданную в ХХ веке... Ряд ученых – их немного – пытается выстроить более объективную, правдивую, реалистичную карту. Но наталкивается на противодействие консерваторов.

Вообще именно понятие «Великая Отечественная война» и вся трагедия этой войны – это только часть Второй мировой. Она началась не 22 июня 1941 года, а 1 сентября 1939-го.

Сталин почти два года был союзником Гитлера, а затем почти четыре года с ним воевал.

1 сентября 1939 года, безусловно, трагедия для Польши, притом что у нас часто говорят, что поражение Польши было предопределено. Возможно, и так, потому что планы Гитлера относительно захвата Варшавы были выполнены не в те сроки, которые определялись сначала. Фашистам не хватило сил для покорения Польши, и вступление 17 сентября в войну Советского Союза было главным фактором, который посодействовал потере Польшей независимости.

Переосмысление неминуемо. Тот, кто пытается сохранить старую картину, стоит двумя ногами в прошлом.

Война, конечно, была кровавой и жестокой. В разгар Второй мировой за сутки гибло приблизительно пять тысяч человек, а скажем, во время Голодомора в Украине умирало двадцать тысяч человек... Что было кровавее?.. Огромное количество жертв, принесенных советской властью во времена Второй мировой, – еще одно доказательство абсолютной неэффективности советской системы. Поэтому Сталин – не полководец-победитель, он несет ответственность за гибель 27 миллионов своих соотечественников.

США, которые также активно участвовали во Второй мировой войне потеряли только 340 тысяч человек.

Для того, чтобы представить правдивую картину войны, нужно больше говорить о жертвах Советского Союза. Да, о жертвах... Потому что часто говорят о решающем вкладе Советского Союза в победу. СССР принес решающие жертвы, и об этом “вкладе” сказал Хрущев в своих мемуарах, которые у нас были опубликованы только два года тому назад. Правда, тиражом – всего три тысячи экземпляров... В этих мемуарах Хрущев вспоминает об удивительно откровенных разговорах со Сталиным о ходе войны. Хрущев говорит, что Сталин не раз сознавался, что без решающей роли США и Англии победа Красной армии была бы невозможна. Красная армия проиграла бы в этой войне...

Считаю, что утраты, которые понес ваш народ, – суперстрашные, огромные...

Оценена ли сегодня роль США в войне? И да, и нет. С одной стороны, картина войны, разными странами изображается по-разному. Я только что вернулся из Лондона – там обсуждали эту тему. Рядовой англичанин плохо знает об участии Советского Союза в войне. Он знает, что Англия начала в 1939-ом и в 45-ом победила. Потому что постоянно нависала угроза бомбардировки Англии немецкой авиацией, высадки немецких войск, а они этому противодействовали. То есть у каждой страны - своя картина войны...

Участие Англии в войне большое, но роль США для нас была определяющей.. Мы должны признать, что в чрезвычайно тяжелые дни мы получили помощь от этой страны. Конечно, у нее были свои национальные интересы. Было бы ненормально, если бы Америка шла против своих интересов. Но тогда интересы совпали... Только сильный народ может признать правду, ничего не скрывая.

Есть такая формула, которую выразил один французский философ: прошлое никуда не уходит, оно даже не становится прошлым. То есть наша история присутствует, мы ее наблюдаем сегодня. И только правильно сориентировавшись, получив правильную картину, можно двигаться вперед, адекватно правильно выстраивая стратегии.

Пока еще мы не понимаем, кто наши друзья, а кто враги. К сожалению, ситуация, в которой находится Россия, свидетельствует, что ее враг – ее власти. С такими властями мы не можем надеяться на светлое будущее.

Опросили Оксана Климончук, Роман Кисиль