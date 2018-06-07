Годовщина Второй мировой: почему США показали Польше спину?

Демократические страны заботились о сохранении хороших отношений с не очень демократическими режимами... Не напоминает ли это нынешнее заигрывание некоторых стран Запада с Россией?..

И в самом деле: сегодня в польском Гданьске, который так и не стал немецким Данцигом, отмечать 70 лет со дня начала Второй мировой войны собрались канцлер Германии, премьер-министры Украины и России, министры иностранных дел Великобритании и Франции и много других должностных лиц из разных стран мира. И только от США приехал отставной министр обороны Уильям Перри и советник президента Обамы по вопросам национальной безопасности генерал Джеймс Джонс. Такой уровень представительства главного покровителя Польши на международной арене в мировой прессе назвали “пощечиной польскому правительству”.

Действительно, официальная Варшава ждала если не на вице-президента Джозефа Байдена, то уже по крайней мере госсекретаря Хиллари Клинтон. О причинах такого неожиданного дипломатического демарша сайт Евросоюза Euractiv.com пишет следующее: “Польша надеялась, что госсекретарь США Хиллари Клинтон посетит церемонию и проведет переговоры с польскими представителями на такие темы, как американский противоракетный щит, который планировалось развернуть в Польше и Чешской Республике. Согласно некоторым докладам, США решили отказаться от этих планов с целью избежать напряжения в отношениях с Россией”.

Варшавская ежедневная “Gazeta Wyborcza ” отмечает, что Вашингтон изучает другие варианты, в частности развертывание щита в Израиле, Турции, на Балканах или даже на военных кораблях. Британская „Independent” цитирует официального представителя Пентагона, который утверждает, что еще нет окончательного решения по развертыванию американской противоракетной обороны в Европе”.

“Некоторые доклады”, на которые ссылается сайт ЕС, это, очевидно, статья на веб-странице влиятельного и информированного американского аналитического центра Heritage Foundation под названием “Пощечина в лицо Польше?” В ней, в частности, пишется: “Польша была важным американским союзником с конца Холодной войны, и американское отсутствие уже комментируется в Польше острейшими терминами. Не каждый поляк – за ракетную защиту, но каждый в Польше пострадал от войны и ее долговременных последствий. Отказ отдать им достойную дань стал бы обидой и мог бы интерпретироваться лишь как подтверждение того, что США, проникаясь российской чувствительностью к противоракетной защите, нисколько не беспокоятся о Польше”.

Торжества 1 сентября начались на полуострове Вестерплятте вблизи Гданьска. Именно здесь маленький польский гарнизон принял героический бой против в сотни раз более мощных сил фашистских оккупантов. Он держался целую неделю – без поддержки и без надежды. Немцы понесли очень ощутимые потери, пока не уничтожили героев. Для поляков Вестерплятте – это то же, что Брест для экс-СССР или Перл-Харбор для американцев. Тем более болезненна пощечина от Вашингтона.

Правда, откровенно говоря, сам автор с подозрением относится к 1 сентябрю 1939 года как дате начала Второй мировой. Да, вторжение немцев в Польшу стало сигналом для объявления войны гитлеровской Германии со стороны Великобритании. Но война эта долгое время была “странной”, без военных действий. Это больше похоже на начало “дерибана” Польши между двумя могучими авторитарными режимами – гитлеровским и сталинским.

Война, судя по всему, началась раньше – 15 марта 1938 года, когда фашистские войска вступили на территорию Чехословакии, хотя это происходило практически без боев. Правда, в Европе в последнее время не слишком любят вспоминать о так называемом „Мюнхенском заговоре”.

Хотя историки и политики сошлись на дате 1 сентября 1939 года... Именно она упрочилась в сознании мировой общественности. Именно в этот день вспоминают об уроках истории. Вспоминают о том, как внешне забавная и примитивная провокация со штурмом какой-то радиостанции на немецкой территории молодчиками, выкрикивавшими антинемецкие лозунги на польском языке с сильным немецким акцентом, стала сигналом для масштабной и жестокой военной операции.

И эта провокация с трагическими последствиями стала возможной потому, что в то время и Великобритания, и Франция, и те же Соединенные Штаты были озабочены преимущественно мотивами сохранения хороших отношений с не слишком демократическими, но мощными государствами с большим потенциалом. Пытались не раздражать их всяческими “безделицами” типа Албании, Абиссинии, африканских колоний, в конечном итоге Чехословакии. Антиракетных щитов тогда не было.

Неужели история действительно учит лишь тому, что ничему не учит? Неужели администрация Барака Обамы тоже не будет раздражать “мощные государства” по “чувствительным” для них темам? Жертвами такого подхода становятся даже самые верные политические союзники США в Европе. А нам НАТО (читай – США) через высокопоставленного функционера намекнуло, что в случае военного “чего” вмешиваться не будет. Что ж, пример Грузии продемонстрировал, что так оно и может быть.

Следовательно, у нас есть все шансы спустя некоторое время увидеть и услышать по телевидению, как группа молодчиков в вышиванках и соломенных шляпах, с обрезами в руках, выкрикивая с характерным русским аканьем „Смерть маскалям!”, штурмуют в Севастополе крейсер “Москва”...

Николай Писарчук