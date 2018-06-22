За жилищно-коммунальные услуги будет платить лишь треть опрошенных

Только 32% посетителей УНИАН-сайта намерены платить за жилищно-коммунальные услуги в случае их подорожания в 2,5–3 разы. Одобряют решение властей о повышении тарифов 8%. 63% опрошенных платить не собираются, причем 26% – принципиально.

Вопрос сформулирован следующим образом: “Будете ли Вы платить за ЖКУ, если они подорожают в 2,5-3 раза?”

Ответы распределились так:

“Да, это оправданное, правильное решение” – 7,9%;

“Да, буду вынужден платить, хоть это и неправильное решение” – 23,9%;

“Нет, принципиально не буду платить” – 25,6%;

“Нет, у меня не такие высокие доходы” – 17,4%;

“Пока не буду платить, подожду, может, это решение отменят” – 20,3%;

“Не знаю” – 4%;

“Другое” – 0,8%.

Среди посланных собственных вариантов ответа характерны следующие: “Нет, потому что это безумие”; “Конечно, нет: плачу исправно, а качество услуг очень низкое”; “Если бы это было честно”; “Необходимо найти другой путь решения этой проблемы, почему все ложится на плечи плательщиков?”; “Буду платить по старым тарифам”; “Посадить господина Черновецкого на наши зарплаты, а также депутатов, тогда увидели бы, будут ли платить они, а мы – за ними”; “Оплачивать нужно лишь те услуги, которые предоставляются”.

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