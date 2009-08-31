Что думает председатель СБУ о вероятности силового сценария в Крыму
12:10, 31 августа 2009Политика
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"Фестивали проходят..."
Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО исключает возможность силового сценария в Крыму как следствие нынешнего напряжения украинско-российских отношений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.
«Безусловно. Ну, какие основания? Поедьте, посмотрите, в Крым. Фестивали российские проходят, украинские проходят. Я думаю, что это ложные комментарии и прогнозы (ряда экспертов – УНИАН). Крым, он как был частью Украины, так и остается. Те, кто действуют согласно нашему законодательству, продолжают нормально работать на этой территории в том числе», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
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