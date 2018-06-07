Долги растут – потому что она работает?

Куда же пошли десятки миллиардов гривен, привлеченные правительством Тимошенко?.. Наращивание государственного долга, который «нам необходимо увеличивать», – циничная политика...

Так, лишь дней десять прошло после категорического заявления премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о том, что неправдивым является утверждение, согласно с которым перечисление в госбюджет прибыли НБУ является эмиссией. У госпожи Тимошенко деньги, которые Нацбанк зачисляет на счета правительства, не будут эмиссией. И хоть тресни.

И вот опять Юлия Владимировна порадовала граждан Украины новым экономическим открытием.

Оказывается, “нам не просто можно, нам необходимо увеличивать долги”, – заявила она. Пока еще ей не удалось вместе с Партией регионов разделить «по-честному» нацбанковские 10 миллиардов гривен, потому есть желание еще где-то одолжить деньги, чтобы их так же «честно» распределить, например, между строителями, которые связаны с БЮТ, или земельной мафией, – при раздаче земельных актов. Куда еще деньги пристроить, госпожа Тимошенко всегда найдет, лишь бы в долг дали.

УСПЕХИ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ?

И ничего, что вся страна с ужасом вынуждена наблюдать за откровенным непрофессионализмом экономической политики правительства и неадекватностью заявлений премьер-министра. Это лишь из уст наших правительственных чиновников можно услышать об успехах в борьбе с экономическим кризисом, тогда как в реальности экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Уменьшаются доходы юридических и физических лиц, растет число реально убыточных предприятий, уже неуправляемыми темпами повышаются объемы просроченной задолженности предприятий как перед банками, так и друг перед другом. В таких условиях банки отказываются кредитовать предприятия, которые все больше страдают от нехватки оборотных средств.

В результате откровенно непрофессиональной и популистской политики сногсшибательными темпами растет дефицит государственного бюджета, внутренний и внешней государственной долг. Так, за период с октября 2008-го по август 2009 года объем облигаций внутренней государственной ссуды (ОВГС), выпущенных правительством, вырос с 8 миллиардов до почти 70 миллиардов гривен. За период с ноября 2008-го по август 2009 года объемы ОВГС, которые находятся в портфеле Национального банка, выросли больше чем в тысячу сто раз – с 30 млн. грн. до 33 миллиардов 872 млн. То есть речь идет о прямой эмиссии Национального банка, который печатает деньги для затыкания дыр в государственном бюджете. А это, в свою очередь, неминуемо ведет к росту цен и процентных ставок по кредитам, обесцениванию гривни относительно иностранных валют, падению доходов миллионов украинских граждан.

И КУДА ЖЕ ПОШЛИ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА ? Интересно, а куда же пошли те десятки миллиардов гривен, привлеченные внутри страны и за ее пределами правительством Тимошенко?

Может, кто-то слышал о реализации правительством инновационных проектов? А может, кому-то довелось увидеть информацию о финансировании проектов по энергосбережению? Нет, все набранные займы направлены исключительно на текущее проедание и закрытие финансовых дыр НАК “Нафтогаз”, которые возникли в результате заключения в январе текущего года под прямым давлением госпожи Тимошенко крайне убыточных и кабальных газовых соглашений.

КТО ДАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ В ДОЛГ?

Единственными кредиторами, которые еще готовы давать украинскому правительству в долг, являются Национальный банк и международные финансовые организации. Каждый желающий может зайти на сайт НБУ и увидеть, что на открытом рынке правительству удается привлекать гривневые средства лишь на короткий срок и под заоблачные 25–28% годовых, что характеризует финансовый статус заемщика как банкрота.

При этом даже при таких процентах правительству удается привлекать на каждом аукционе в лучшем случае по нескольку десятков миллионов гривен. Еще следует заметить, что уровень процентных ставок, по которым привлекает средства правительство, - самый лучший для украинских заемщиков. Считается, что в любой стране правительство является наиболее платежеспособным и надежным заемщиком. То есть предприятия при такой бюджетной и экономической политике правительства могут получить кредит не меньше чем под 30% годовых. И если это так, то можно представить себе финансовое состояние предприятий, которые не могут привлечь кредиты не на таких убийственных условиях.

В такой ситуации заявления премьер-министра о желательности и необходимости наращивания внешних ссуд поражают своей неадекватностью. Ссылка на примеры ряда развитых стран, которые имеют объем государственного долга на уровне 70–100% от годового ВВП, - крайне демагогична и непрофессиональна.

КАКОВ ПРИЕМЛЕМЫЙ РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

Давайте разберемся, какие же факторы определяют то, насколько уровень государственного долга страны является приемлемым.

В какой валюте долг

Итак начать нужно с того, что значение имеет не только объем государственного долга, но и то, в национальной или иностранной валюте номинированы эти финансовые обязательства. Почти во всех случаях в развитых странах долговые обязательства выражены в национальных валютах заемщиков. То есть правительства стран-заемщиков привлекают средства в национальной валюте своей страны: США – в долларах, Японии – в иенах, Великобритании – в английских фунтах стерлингов, стран Евросоюза – в евро. Таким образом, правительства этих стран не сталкиваются с курсовым риском. Более того, если уже ситуация припекает, то всегда есть свой центральный банк, который может прибегнуть к рефинансированию какой-то части этого долга.

С украинскими же государственными заимствованиями ситуация совсем другая. Нерезидентам сейчас принадлежат ОВГС на общую сумму «аж» 508 млн. грн. Почувствуйте, как говорят, разницу.

У нас правительству готовы давать в долг фактически лишь международные финансовые институты в иностранной валюте или собственный Нацбанк, который закрывает растущие дыры бюджета. Но в этом случае не нужно спрашивать, а с чего это у нас курс гривни к иностранным валютам падает. Просто правительство должно прекратить использовать печатный станок Нацбанка как собственный бездонный бумажник.

Кто они, эти кредиторы Не менее важно и то, кто главные кредиторы – внутренние или внешние. В большинстве развитых стран главными кредиторами являются внутренние частные инвесторы, то есть подавляющая часть доходов остается в этих странах. В то же время главными кредиторами Украины являются иностранные финансовые институты.

Насколько велики ежегодные расходы Еще один важный фактор - насколько значительны являются ежегодные расходы государственного бюджета на обслуживание государственного долга.

Практически во всех развитых странах государственные долговые обязательства имеют долгосрочный характер (в США, скажем, вплоть до тридцати лет) и процентные ставки по этим долговым обязательствам колеблются в пределах от двух до четырех процентов годовых, то есть нагрузка на государственный бюджет не является значительной. Более того, если взять, как пример США, то в этом финансовом году даже при существенном росте государственного долга в результате снижения процентных ставок затраты правительства на обслуживание основной суммы долга и процентов были меньше, чем в прошлом году.

Вопрос, будут ли падать затраты украинского правительства на обслуживание основного государственного долга и процентов по нему, я считал бы риторическим. Особенно если вспомнить те ОВГС под 28% годовых.

На что тратим привлеченные средства

И последнее. Все годы независимости привлеченые правительствами в долг средства направляются не на повышение эффективности украинской экономики, а на текущее проедание, популистскую раздачу разных социальных льгот и банально разворовываются. И деятельность этого правительства – наиболее яркое тому подтверждение.

Примеров множество, но приведу лишь один. Так, правительство в этом году уже увеличило уставной фонд Нафтогаза на 18 млрд. грн., внеся вместо живых денег ОВГС. Понятно, что все эти ОВГС уже в течение этого года перекочуют в портфель НБУ, и Нефтегаз получит гривню. Но учитывая убыточный характер деятельности газового монополиста, понятно, что уже на протяжении этого и в лучшем разе частично в следующем году он эти деньги потратит на покрытие убытков от «уникальных» газовых соглашений и популизма госпожи Тимошенко, которая очень не хочет повышать цены на газ для населения накануне президентских выборов. Другое дело, большинство граждан страны не сознают, что заплатят они за это в действительности по тройному тарифу, потому что долги правительства Тимошенко придется покрывать не лично Юлии Владимировне, а из собственного кармана всем гражданам страны много лет подряд.

Прямой и гарантированный государственный долг Украины, который сейчас составляет почти 270 миллиардов гривен, или около 35 миллиардов в долларовом эквиваленте, – это еще не конец настойчивого труда дамы, которая работает. Она, как бы мы ей не мешали, обеспечит значительный рост этого долга, а кланы, приближенные к правительству, еще больше разбогатеют. Миллионы же рядовых граждан будут вынуждены еще много лет из собственного кармана покрывать последствия того, как она работает.

Следовательно, наращивание объемов государственного долга, который «нам не просто можно, нам необходимо увеличивать», – это циничная политика крайне непрофессионального и аморального правительства, которое действует по принципу «после президентских выборов - хоть потоп».

Борис Кушнирук