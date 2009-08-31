Ющенко сегодня опять появится в эфире национальных телеканалов

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Черновицкую область.

В Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича глава государства примет участие в торжествах по случаю посвящения первокурсников в студенты, сообщает официальный сайт Президента.

В университете В.Ющенко в 12.30 проведет встречу со студентами и профессорско-преподавательским составом высших учебных заведений области.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире НТКУ, НРКУ и Всемирной службы «УТР».