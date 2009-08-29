Ющенко считает, что из-за Тимошенко шахтеры теряют 259 грн. на тонне угля

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что правительство Украины должно провести системную и последовательную реформу угольной отрасли. На этом Глава государства отметил сегодня во время торжеств по случаю Дня шахтера в Луганске, сообщает президентская пресс-служба.

«Правительство должно иметь генеральный план эффективного реформирования угольной отрасли.... Глубоко убежден: не обещания нужны шахтерам, не пиар, не фанфары, а напряженный, эффективный и профессиональный труд – власти с одной стороны и работников отрасли – с другой», – сказал В. ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что по его настоянию была принята концепция реформирования угольной отрасли, однако правительство в этом вопросе дальше не двигается.

«К сожалению, на этом все остановилось. На сегодня плана реформирования отрасли, государственной программы не существует, плана действий на 2009 год не существует. Когда мы говорим о сегодняшних актуальных вопросах угольной отрасли – на столе должен быть ясный план действий», – отметил Президент.

За словами В. ЮЩЕНКО, угольная отрасль остается наиболее нереформированной сферой экономики Украины. «При этом правительство будто умышленно сдерживает проведение безотлагательных мероприятий, в которых так нуждается отрасль», - подчеркнул Глава государства.

В.ЮЩЕНКО, среди прочего, отметил, что «из-за административных решений правительства» уголь, себестоимость которого в этом году составила 705 грн. за тонну, на рынке продается по цене 446 грн.

Президент акцентировал на том, что сегодня из 143 предприятий угольной отрасли убыточно работают 93%. «Единственный шанс дать прогресс этой отрасли, повысить статус профессии шахтера – это глубокая ее реформа», – подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что соседние страны – Польша и Россия – имеют примеры успешных реформ, которые позволили угольной промышленности развиваться.

Президент констатировал, что угольная отрасль остается главным потребителем бюджетных средств, а весь ее доход направляется фактически лишь на зарплату; почти ничего не вкладывается в развитие и реформирование производства, инвестиционное переоборудование, переоснащение шахт не проводится и тому подобное.

Руководитель государства считает, что реформирование необходимо начинать с изменения модели управления отраслью, либерализации цен на уголь, корпоратизации отрасли и «понятной, эффективной бюджетной поддержки».

В.ЮЩЕНКО заявил, что не поддерживает шаги по закрытию шахт и напомнил, что согласно с программой планируется закрыть 118 шахт. Глава государства отметил, что при поддержке частного капитала и привлечении инвестиций шахты, которые государство закрывает, могли бы еще давать уголь.

«Как Президент я готов до последней буквы поддержать в сегодняшних условиях все необходимое для того, чтобы реформировать угольную отрасль, начать эту реформацию», – заявил Глава государства.

«Очень важно в тему прикладной шахтерской экономики не пускать популизм, не пускать политиков, а действовать грамотно, экономически, принципиально, с собственной позиции», – сказал В.ЮЩЕНКО.

В своем выступлении с неприятностью Глава государства также констатировал, что самой тяжелой оценкой отрасли является статистика смертей и травм на шахтах. В текущем году на угольных предприятиях, подчиненных Минуглепрому, произошел 81 случай производственного травматизма со смертельными последствиями, что уже превысило прошлогодний уровень, а всего на предприятиях отрасли – 112. По предложению Президента, все собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

По случаю профессионального праздника Президент также вручил работникам угольной отрасли государственные награды.