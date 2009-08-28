В избирательных списках должны быть те, кто прошел «школу власти» - Яценюк

Народный депутат Украины, лидер гражданской организации «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что для превращения Верховной Рады в реальный представительский орган избирательные списки партий нужно наполнять «не спонсорами, а теми, кто может работать на страну».

Об этом он сказал в интервью газете в «День», сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «самая большая проблема в Украине – это политическая коррупция”. “Вот не могут найти, где голова у этой рыбы. А она в стенах парламента, ведь парламент сформирован кланами”, - сказал он и добавил, что эти кланы “сформировали так называемые партии”, которые зависят “от одного лидера и пяты олигархов”.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, необходимо начинать с формирования национального политического сознания, «когда украинец понимает, что не моя хата с краю, а здесь -мой дом, в котором я или руковожу за счет своего голоса, за счет своей политической активности, или меня из этого дома просто выпихнут». По его словам, «мой первый и один из ключевых рецептов – политическое сознание, формирование реальных партий, где бы человек видел свою мотивацию и понимал, что он может двигаться вверх по партийной лестнице».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что нужно создавать «школы власти», которые будут заниматься профессиональной подготовкой людей, которые будут идти в парламент и другие выборные органы по спискам партий, которые хотят работать на страну. “Чтобы не было так: стал депутатом – и кроме раздела земли ничего не понимает, и главное – не хочет понимать”, - объяснил он.

Как сообщил А.ЯЦЕНЮК, «Фронт перемен» сейчас формирует региональные школы власти. По его словам, речь идет о профессиональной подготовке людей. “Хочешь попасть в избирательный список? Нет проблем. Покажи свою карьеру, пройди трехмесячные курсы, сдай экзамен – и мы посмотрим, можешь ли ты общаться с людьми, донести свою позицию, быть носителем определенной идеологии и, в конечном итоге, принимать управленческие решения», – отметил он.