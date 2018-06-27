Отважится ли Тимошенко обмануть МВФ?

Это было частью тщательно продуманного плана, который должен объяснить возмущенным финансовым организациям, почему правительству Украины не удалось, невзирая на его искреннее желание, обеспечить пересмотр тарифов...

Украина в который раз может оказаться в центре скандала, что углубит отношение к ней международного сообщества как к ненадежному партнеру, который не выполняет взятые на себя обязательства.

Речь идет о 20-процентном повышении тарифов на газ для населения, которое было запланировано на 1 сентября. Обязательство относительно этого шага, вместе с аналогичным пересмотром цен для предприятий ТКЭ (с 1.10) и последующим поэтапным поквартальным повышением тарифов на газ в 2010 году содержится в тексте Меморандума о финансовой и экономической политике между МВФ и властью Украины. Именно соблюдение предварительных мер, предусмотренных этим Меморандумом (а повышение тарифов на газ как раз и фигурирует в тексте документа как предварительная мера), и стало юридическим основанием для позитивного решения относительно выделения Украине очередного транша. Эти 3,3 млрд. долларов, напомним, полностью поступили исключительно на финансирование дефицита бюджета.

Кстати – прошло уже более месяца со времени позитивного решения Совета исполнительных директоров МВФ относительно Украины, однако до сих пор официальные документы относительно третьего транша – в т.ч. окончательный текст Меморандума и Письмо украинской власти о намерениях – так и не были обнародованы. В случае предыдущих траншей публикация происходила значительно раньше. Скажем, 8 мая Совет исполнительных директоров МВФ принял решение о первом успешном пересмотре программы с Украиной и о выделении второго транша, а уже 2 июня эти материалы были обнародованы на официальном сайте МВФ.

Уж не туманная ли история с повышением или неповышением цен на газ сыграла свою роль в том, что настоящие документы до сих пор не обнародованы? И не будет ли это черной кошкой, которая пробежит в канун выборов между МВФ и Украиной?

Хотелось бы сразу предостеречь – эта статья не об экономическом обосновании повышения тарифов и не о готовности или неготовности населения платить по новым расценкам. Это взгляд на доверие к Украине, которая ставит себе целью привлечь международных инвесторов.

Откровение на пути в Европу В целом эта история получила ожидаемый поворот, ведь немногие сомневались, что правительство, находясь на предвыборной стометровке, будет искать любую зацепку, чтобы не повышать цены. Однако произошло это вполне неожиданно.

Очевидцы из журналистского пула рассказывают, что 25 августа премьер уже завершала свое общение с автодорожниками, которые строят трассу на Чоп, как в конце встречи из ее уст прозвучало заявление, что повышения цен на газ для населения в этом году не будет. Примечательно, что это было не ответом на вопрос из толпы, а импровизацией или заготовкой премьера. Впрочем, большинство ее импровизаций как раз и есть тщательным образом подготовленные и продуманные месиджи-заготовки.

Уже под вечер того дня заявление премьер-министра Украины было в лентах ведущих мировых информагентств. Все они сопровождались бекграудом о том, что отказ от пересмотра цен на газ будет нарушением договоренностей с МВФ и соглашений с Европейской Комиссией относительно кредитования Нафтогаза при условии реструктуризации последнего. Реструктуризация без постепенного отказа от дотирования тарифов теряет смысл.

На правительственном портале – ни гу-гу Примечательно, что ни в одном сообщении с Ровенщины на правительственном портале в тот день это громкое заявление Ю.В. даже не упоминается. Следовательно, ему предусмотрительно не придан статус официального, чтобы правительство не заподозрили в отказе от договоренностей.

В то же время июльские постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, которые якобы дали добро на повышение тарифов, до сих пор не фигурируют ни в одной правовой базе данных. НКРЭустами представителей отдела связей с общественностью подтвердила, что такие документы были приняты 24 июля, однако глава НКРЭ Кальченко был слишком занят, чтобы дать соответствующие комментарии.

Официальная версия – настоящие документы до сих пор находятся на регистрации в Министерстве юстиции, хотя, чтобы вступить в силу с 1 сентября, эти постановления регулятивного характера должны были уже быть обнародованы. Требование - по меньшей мере за две недели до определенной даты. И здесь на авансцену вышли герои, которые не допустят капитуляции Украины перед МВФ

Операция «Профсоюзы»

Было бы наивным думать, что со своим заявлением Федерация профсоюзов, которая не согласовала повышения цен, свалилась как снег на голову. Нет, это - часть тщательным образом продуманного плана, который должен объяснить возмущенным международным финансовым организациям, почему правительству Украины не удалось, невзирая на его искреннее желание, обеспечить пересмотр тарифов. Правительство стремилось, к его мнению прислушалась НКРЭ, однако на пути стали профсоюзы. А на них правительство влияния не имеет. Так что прощения просим...

Парадокс в том, что алгоритм согласования тех или иных решений с профсоюзами изложен в... распоряжении правительства №1250-р от 18 сентября 2008 года «Об утверждении плана мер по реализации положений Генерального соглашения между Кабинетом Министров Украины, всеукраинскими объединениями организаций работодателей и предпринимателей и всеукраинскими профсоюзами и профобъединениями на 2008–2009 годы». Пункт 4.9 этого распоряжения определяет: «Принимать по согласованию со стороной профсоюзов решения об изменении действующих тарифов и норм для населения, которые утверждаются центральными органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями».

Выполняя программу с МВФ, правительство Украины приняло десятки постановлений, чтобы открыть дорогу решениям о выделении траншей – пик приходится на апрель и июль с.г. то есть нет никаких препятствий к тому, чтобы переписать и это постановление, ведь большинство его требований и без того игнорируются (например требование привести минимальную зарплату к уровню прожиточного уровня).

Однако это при условии, что правительство собиралось бы выполнять свое обязательство.

В то же время несоблюдение предварительных условий программы или предоставления о них информации, которая не отвечает действительности, может привести к негативным последствиям. Тем более, если напротив этих условий поставили галочку «выполнено» и на этом основании был выделен транш.

Однако нет никаких оснований считать, что МВФ и в этот раз не закроет глаза – уже на будущей неделе, когда миссия МВФ начинает свою работу в Украине.

Станислав Голубенко