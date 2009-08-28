Яценюк рассказал, что сегодня он с Тимошенко стоит фактически нос в нос

Народный депутат Украины, лидер общественной организации «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что новая редакция изменений в закон о выборах Президента Украины лучше прежней, но полностью проблема честных и прозрачных выборов не решена.

Об этом он сказал в интервью газете «День», комментируя новые правила проведения избирательной кампании, сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен».

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что в первой редакции закона о выборах Президента, «который был проголосован совместными усилиями ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА, было предусмотрено, что все комиссии формируются исключительно фракциями Верховной Рады».

«Я тогда встретился с послами G8, с послами ЕС, и через сложный внешний и внутриполитический диалог удалось эту норму изменить, и теперь комиссии формируются исключительно кандидатами в Президенты. Поэтому, я по этому поводу подчеркнул бы следующее: задача-минимум выполнена», - отметил лидер “Фронта перемен”.

В то же время А.ЯЦЕНЮК отметил, что дело не только в качественном законодательном обеспечении проведения выборов. По его словам, «закон может быть идеальным».

«Но скажите, как идеальный закон работает в неидеальной правовой и правоохранительной системе? Да никак. Поэтому выиграет тот, кто серьезно оторвется», - отметил он.

А.ЯЦЕНЮК сказал: «А если будет так, как сегодня, когда мы с ТИМОШЕНКО стоим фактически нос в нос, а во втором туре такая же история будет с ЯНУКОВИЧЕМ (плюс-минус 1%), то эти выборы будут проходить в судебных инстанциях».