Олег Меньшиков: с возрастом я стал зануднее

В Киеве с гастролями - известный русский актер и режиссер Олег Меньшиков с собственными театральными постановками «Игроки» и «1900».В украинской столице господин Меньшиков пообщался с прессой. Он был хорошем расположении духа…

Насколько Ваша работа зависит от условий райдера?

Нет, я совершенно спокоен к таким вещам. Я не так как иные: только красный виноград... Не дай Бог, вода будет не двадцать, а двадцать пять градусов…

На сцене, естественно, должны быть декорации, костюмы и нужны хорошие люди, которые помогают проводить спектакли.

Какому актеру никогда не сыграть у режиссера Меньшикова?

Какому артисту? Перечислять можно много. Периодически я кому-то не нравлюсь или кто-то – мне.

Вы в очень хорошем настроении, вы всегда такой?

Это я для вас специально такой.

Мое настроение зависит от ситуации. Вообще я считаю себя веселым человеком и незакрытым, как вы здесь пишете.

Олег Евгеньевич, Вы помогаете режиссерам, в частности Никите Михалкову, создавать образы замечательных, светлых киногероев: Андрея («Сибирский цирюльник»), который не видел царя, но любит его, потому что присягал ему, Эраста Фандорина («Статский советник»), который вообще – воплощение русского благородства. Не кажется ли Вам, что Вы обманываете зрителя, ведь на самом деле русский офицер - совсем не благородное лицо, он пьет, играет в карты, гуляет на все стороны… Может вы с Михалковым хотите просто воплотить какую-то мечту?

А хорошо я это делаю или плохо?.. А чем должно заниматься искусство - давайте подумаем... Мы ведь никогда не знаем, какой именно месидж мы посылаем зрителю, то есть я себе что-то посылаю, но это совершенно не значит, что вы прочтете то, что хочу я. Вы прочтете то, что вы захотите.

А что Вы хотите послать?

А вот взял и рассказал...

Когда Никита Михалков был у нас последний раз, он позволил себе Вас немножко покритиковать…

Ничего себе…

Он говорил, что Фандорин получился не таким, каким он себе его видел. Как вы реагируете на критику зрителей, когда работа уже сделана, но Вы ничего не можете изменить, а Вам говорят: «Олег, ну не то»?

Я первый раз от вас слышу, что Михалков критиковал Фандорина. Он наоборот говорил, что Олег (извините, что я хвастаю) сыграл фарфоровую статуэтку, которую в принципе играть невозможно, он пытался вдохнуть хоть какую-то в нее жизнь.

Дело в том, что Никита Сергеевич там исполнитель роли, как и я, потому я не должен соответствовать его требованиям Фандорина, а больше – режиссера Филиппа Янковского. Никита Сергеевич вообще не критикует своих коллег, он может только давать советы.

А откуда я могу знать, как меня критикует зритель? Я что хожу по залу и спрашиваю?

Может читаете на каких-то блогах, форумах?

Мне это не интересно.

Почему Вы отказались сниматься в фильме «12» Никиты Михалкова?

Мне не очень понравился сценарий, я так и сказал Михалкову. Мы даже начали репетировать. Чем больше мы репетировали, тем больше я понимал, что роль ко мне не имеет ни малейшего отношения.

Это, по-Вашему, идеологический фильм?

Наверное… Там не так уж много идеологии… Хотя нет, есть, есть.

Расскажите о съемках «Утомленные солнцем - 2». Многие критики уже сказали, что не нужно было Михалкову снимать второй фильм…

Какие это критики такое говорят?! Вы знаете, это один из самых блистательных сценариев, которые я когда-либо читал в своей жизни! Его можно назвать отдельным произведением искусства.

Думаю также, что не менее блистательным будет фильм.

К Никите Сергеевичу можно относиться по-разному, к его слабостям… Но то, что это один из самых талантливых людей в нашей стране – это факт.

И очень хорошо, что он снимает. Бог с тем, что так долго, скрупулезно… Нашел человек деньги, пускай тратит их как хочет.

Вы вообще интересуетесь политикой своей страны? Взаимоотношениями России и Украины? По-Вашему, они изменились или нет?

Я так понимаю, вы имеете в виду то все, что сейчас происходит. Будучи человеком ответственным, я попросил своего секретаря в офисе сделать мне выжимку, что там сказал Медведев, а Ющенко ответил. Я не понял ничего, поэтому комментировать ничего не буду.

Потому что мы знаем, дай Бог, половину из того, что происходит на самом деле. А я не хочу комментировать половину. Вы мне рассказывайте все или не спрашивайте мое мнение. (Имею в виду не вас, а их – политиков).

Нам сказали, что чеченских боевиков нет уже давно, а те два, которые сидят, сидят в лесу и боятся выйти. Но каждый день срываются милицейские посты, понимаете… Так значит, нам чего-то не договаривают.

Говорят, война закончилась… Где она закончилась?! Когда идет полным ходом...

Комментировать можно только то, что знаешь.

Информация у нас, как и у вас, абсолютно отфильтрованная, нужная тому курсу, который проводит власть.

Вы считаетесь самым оплачиваемым актером. Но вас снимают мало... Почему? - Потому, что не могут потянуть или вам просто не интересны проекты?

Это не совсем корректно поставлен вопрос… А почему я должен работать и получать копейки?

А вы могли бы снятся за малые деньги в интересном проекте?

Пойду, конечно. Говорите, не тянут… Да, было у меня несколько раз, что мы уже договорились, но в результате мне пришлось отказаться по финансовым делам. Сначала нужно договариваться о финансах, а потом – о творчестве. А то потом посылают получать 15 копеек в кассу.

Вы с возрастом как-то меняете свои взгляды на вещи?

На вещи - нет… Конечно, я стал терпеливее. Безусловно. И это хорошо, я считаю. Я пытаюсь учится прощать. Все, вплоть до предательства. Я действительно пытаюсь, но не знаю получается или нет.

Наверное, с возрастом я стал зануднее.

Вы супер-звезда и, разумеется, живете в другом мире. А приходилось ли вам попадать в ситуации, когда ваша звездность Вам не помогала и нужно было доказывать свое преимущество, например, силой... Вы дрались из-за женщины?

Нет, не приходилось... Но меня пару раз избивали. Первый раз меня с кем-то спутали и отделали по полной. Второй раз я кому-то чего-то не понравился. Но это было в дозвездный период...

Записала Ксеня Лесив