Как Черновецкий киевлян золотом одаривал

«Ем я мало, потому могу себе позволить заплатить за услуги ЖКХ», – делилась пенсионерка… Черновецкий покинул зал, не дожидаясь окончания акции…

В четверг в столичной мэрии раздавали призы, как отмечалось в заблаговременно распространенных анонсах КГГА, – “ценные”. “Везунчиков” выбирали методом жеребьевки из числа самых добросовестных плательщиков коммунальных услуг. Киевлян, которые на протяжении последних трех лет не имели задолженности по оплате услуг ЖКХ, в КП «Главный информационно-вычислительный центр» насчитали 94 тысячи, а зарегистрировалось в надежде получить приз 10 тысяч 910 человек. В мэрию на розыгрыш пригласили только 236 – тех, кто первыми позвонили в Call-центр КГГА.

В дверях столичной мери появляется пожилая дама в красном платье в крупный белый горох и шляпе. Достает из ридикюля паспорт. Ее находят в списке зарегистрированных “добросовестных плательщиков” и выдают листочек с порядковым номером.

– Я не претендую на приз. Мне, как обычному гражданину, было просто интересно попасть в мэрию, посмотреть, как живут наши власти, – рассказывает Лариса Ивановна, поправляя шляпу. – Честно говоря, я не рассчитываю на призы. Мне сказали, что тут все уже давно роздано.

– А как относитесь к повышению тарифов? Платили по новым, несмотря на призывы Тимошенко и Кучеренко? – спрашиваю у пенсионерки.

– Я всегда обязательно плачу по счетам. Знаю, что наша страна идет к повышению цен и тарифов. Рано или поздно тарифы все равно будут повышены. У меня большая двухкомнатная квартира. Живу там с кошкой и плачу с учетом льгот “детям войны” около 300 гривен. Пенсия у меня – 1500 гривен. Считаю, что могу позволить себе заплатить за квартиру. А ем я мало.

Улыбаясь, Лариса Ивановна неспешно поднимается в колонный зал, где уже в ожидании розыгрыша “ценных призов” чинно расселись “добросовестные плательщики”, подавляющее большинство из которых пенсионеры – люди с повышенным чувством ответственности.

– У нас никогда не было задолженности. Мы всю жизнь платим вовремя, – рассказывает еще одна участница акции Валентина Николаевна.

Хотя и жалуется, что 250 гривен, которые приходятся платить по новым тарифам, съедают львиную часть ее пенсии в 650 гривен. Говорит, что понимает закономерность повышения тарифов, но в таком случае считает необходимым и пенсии повышать. Рядом сидящий супруг одобрительно кивает в знак солидарности.

Об акции семейная пара узнала из газет, а потом и платежку получили с приглашением принять участие в розыгрыше призов.

– Думаете, фортуна сегодня на ваше стороне?

– Наверное, да. У нас легкая рука, – смеется Валентина Николаевна.

В глубине зала в ожидании новых обладателей лежат подарки: три слитка банковского золота по 5 граммов, 7 – по 2 грамма, 100 серебряных монет с изображением Ивана Франко, водоочистительные фильтры и несколько устройств “Три в одном” – ксерокс, принтер и сканер.

В зале появляется “мэр всех киевлян”. Некоторые особо впечатлительные бабушки встречают его стоя. Акция стартует.

– Я рад приветствовать здесь самых прилежных плательщиков по счетам за жилищно-коммунальные услуги, глубоко порядочных людей, любящих наш с вами город Киев, свой подъезд, свой дом, свою квартиру, – начинает свою речь Леонид Черновецкий. – Нам сейчас всем непросто. Государство бросило многих из вас на произвол: маленькие пенсии, маленькие зарплаты. И у нас в администрации полно проблем. Власти изъяли ровно половину бюджета Киева, несмотря на кризис. Мы тоже учимся жить по средствам. Проблем у всех хватает. Я тронут тем, что все 94 тысячи человек, порядочные люди, секунда в секунду, день в день платят за коммунальные услуги. Мы должны любить свой город и все делать так, чтобы зима нас не застала врасплох, и чтобы вода горячая была, и чтобы все в городе делалось правильно.

Черновецкий в очередной раз отметил, что в Киеве самые низкие тарифы за коммунальные услуги по стране и заверил:

– Пока я мэр, такие стандарты для киевлян будут выдерживаться.

Такое заявление показалось несколько странным, судя по инициативе Черновецкого же повысить тарифы, вокруг которой до сих пор ведутся дискуссии на уровне первых лиц страны.

Леонид Михайлович гордо заявил, что в этом году стоимость подарков увеличена.

– В прошлый раз мы выдавали по два грамма золота. А сейчас уже и по пять. А золото, кстати, дорожает. Оно 999 пробы, самое чистое.

Билетики с порядковыми номерами присутствующих участников опускают в барабан для розыгрышей. Барабан неспешно крутится. 236 пар глаз замерли в нетерпеливом ожидании. Черновецкий достает билет и оглашает имя первого везунчика – Дядюра О.А.

Ольга Алексеевна получает пятиграммовый золотой слиток и в качестве бесплатного приложения – фото на память с мэром. Черновецкий обещает всем победителям выслать фотографии вместе со своим автографом.

– Я вообще не ожидала. Растерялась. Еще и первая, – делится с прессой первыми впечатлениями Ольга Дядюра. – А дочь мне сказала, чтобы без золота не приходила.

– Платите по новым тарифам?

– Платить нужно. Вот мы и платим исправно все 40 лет. У нас льготы: муж – бывший военный, в Афганистане был. Но все равно 350 гривен насчитывают.

После первого розыгрыша золота переходят к монетам, потом приходит очередь фильтров. В журналистских кругах начинаются волнения – кому достанутся остальные слитки?

Как оказалось, Черновецкого тоже заинтересовал вопрос, почему не разыгрывается золото? Ему начали объяснять, что слитки позже разыграют среди всех зарегистрированных 10 тысяч добросовестных плательщиков коммунальных услуг, а не только среди явившихся на церемонию.

– Нет, золото будет сегодня, – настаивает мэр.

Директор КП «Главный информационно-расчетный центр» КГГА Станислав Каплуненко отворачивается и возводит к небу глаза. В барабан засыпают билеты с порядковыми номерами всех 10910 участников. И снова крутят барабан.

– Все равно, это неправильно, – тихо и обижено отмечает Черновецкий, которому хотелось разыграть золото среди присутствующих и тут же передать им слитки лично в руки.

Сидящим в зале тоже не понравилась идея Каплуненко, которая уменьшала их шансы на выигрыш. Их опасения подтвердились – все золото достались отсутствующим “добросовестным киевлянам”.

Грустный Черновецкий покинул зал, не дожидаясь окончания акции.

…Своеобразная призовая мотивация плательщиков коммунальных услуг, конечно, может иметь место. Но столичной власти стоит позаботиться о качестве коммунального хозяйства. Причем начать можно со своего же “монастыря”. Вот зашла я, простите, в дамский туалет в мэрии на первом этаже, а там кран неисправный. Его открываешь – а вода по всей раковине растекается, так и не достигнув рук.

Анна Ященко