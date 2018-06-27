Луценко повернулся к Крещатику спиной

«Праздновать День Независимости на Крещатике становится все неприятнее», – заявил Луценко... Своего кандидата на выборы Самооборона не даст, но о других обещает рассказать все…

Луценко стало неуютно праздновать День Независимости в кругу «братьев-политиков» под грохот танков на Крещатике. Он решил отметить совершеннолетие, увы, пока еще несовершенной Украины, на уютной Хортице, собрав там со всех областей полторы тысячи приверженцев своей Народной самооброны.

– В последнее время праздновать День Независимости на Крещатике вместе с киевскими чиновниками становится все тяжелее и неприятнее. Поэтому я праздную День Независимости вместе с молодежью из всей Украины, которая собралась здесь, на святой для каждого украинца Хортице, – признался он в журналистские микрофоны и своим единомышленникам со сцены.

Касаясь темы грядущих президентских выборов, Луценко заверил, что его политическая сила не намерена выдвигать своего претендента на главное кресло страны.

– Народная самооборона не выдвигает своего кандидата, но имеет смелость говорить правду о каждом из них. И мы этот шанс используем на все 101%. Такой процент голосов получил когда-то Янукович на Донбассе, – в шутку добавил Луценко. – Мы сделаем это, чтобы люди услышали и подумали о себе прежде всего, и избрали сильного лидера, которого будут признавать таковым и Восток и Запад, и Север и Юг.

По мнению Юрия Витальевича, поступая таким образом, НС также рассчитывает «получить уважение людей, их доверие, чтобы они услышали наш лозунг: “Думай, а затем голосуй! Не голосуй сердцем ни за “кроликов”, ни за “саламандр”, ни за “козлов”, ни за “пчел”, а голосуй за того кандидата, который даст вам лично и стране лучшую жизнь!” Что ж, его призывы, как всегда, красочны и заманчивы...

Первую оплеуху правды через несколько минут после данной реплики получил Президент.

– В 2004 году, когда мы избирали нашего Президента, мы надеялись, что он станет новым Богданом Хмельницким для расколотой предыдущей властью и зарубежными недругами страны. Но не так произошло, как все мы хотели из-за личной слабости Президента, из-за жадности многих членов его команды, – посетовал Луценко.

Что касается самой акции празднования 18-летия страны, то прошла она весьма неплохо, по-майдановски организовано, с палатками, полевыми кухнями, концертами. Собственно, стекаться на Хортицу «самообороновцы» начали еще 11 августа: люд, как правило, молодой, добирался на остров кто автобусами, кто велосипедами.

Ну а коль акция политическая, действовать надо соответственно: на установленных по палаточному лагерю плакатах молодежь выводила от руки пожелания власти. Иногда достаточно колкие, напоминающие чем-то послания запорожских козаков: «Старые политики, как старые калоши, они не думают о народе, а только о себе!» Были и воззвания к самому Луценко: «Витальевич, да посади ты их всех!» Как заверяли организаторы мероприятия, наиболее удачные высказывания будут отобраны и направлены в Киев, высокопоставленным чиновникам для принятия к сведению…

По словам народного депутата от Народной самообороны Екатерины Лукьяновой, организаторы акции не преследовали цель «объединить Восток и Запад, Север и Юг» – жители лагеря сами с этим прекрасно справились. На первых порах не обошлось без легких трений. В основном на почве музыкальных пристрастий – контингент-то в подавляющем большинстве молодой: 19–23 года. Впрочем, как подчеркнула депутат, все «недоразумения» улетучились буквально на следующий день после совместного проживания. И, прежде всего – благодаря барышням, коих немало было в городке. Именно они, подчеркнула Лукьянова, выступили своеобразным объединяющим и дисциплинирующим фактором в локальных спорах…

– Главное – это понимание человеческое. Я общался с ребятами из Сумской области, и нам всем кажется, что языковой вопрос на самом деле сейчас не так важен – люди друг друга понимают отлично, – считает один из жителей палаточного городка крымчанин Роман Забашта. По его убеждению, различие между жителями регионов, конечно, есть, но они не критичны. По словам Лукьяновой, разногласия на языковой почве во время акции наблюдались лишь один раз, когда выходец из восточной Украины встал на защиту украинского языка: чего это, дескать, «западенцы» говорят на русском?

Бесспорно, в отличие от паркетных парадов-демонстраций, исполненных в лучших традициях застоя, празднование Дня Независимости на Хортице пошло на пользу всем. Народная самооборона, проигнорировав официоз на Крещатике, в некотором роде подчеркнула свою независимость и самостоятельность, парни и девчата поговорили о жизни с ровесниками, такими же, как они, но только «с другой улицы»…

Евгений Демьянов

Фото Александра Косарева, УНИАН