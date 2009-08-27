Тернопольский облсовет просит у Кабмина 8,2 млн. на зарплаты

Тернопольский областной совет призвал Кабмин предоставить средства на зарплату работникам органов местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение инициировал депутат фракции УНП Тарас ПАСТУХ. В обращении к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, в частности, указано, что для выполнения постановления Кабинета министров Украины от 27 мая 2009 г. №504 “О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 9 марта 2009 г. № 268” дополнительно необходимо для упомянутых расходов 8,2 млн. грн.

Депутаты облсовета отметили, что в области функционирует 580 сельских советов и 17 поселковых советов. “В связи с введением в действие вышеназванного постановления, фонд оплаты труда по состоянию на 01.06.2009, по сравнению с началом года, возрос на 142%. Соответственно, 506 сельских и 10 поселковых советов не обеспечены средствами на оплату труда. Исходя из этого, для обеспечения обязательных выплат и недопущения кредиторской задолженности по оплате труда в органах местного самоуправления дополнительно необходимо средств на выплату заработной платы – 6 млн. грн. и начисления на заработную плату – 2,2 млн. грн.”, – объяснили депутаты в обращении.

Они также указали, что в случае начисления заработной платы нужно будет провести отчисления в Пенсионный и другие фонды, а также уплатить налоги. Однако при отсутствии средств на соответствующие сельские и поселковые советы будут начисляться штрафные санкции.

Поэтому облсовет призвал премьер-министра профинансировать данное постановление, “ведь возможности финансирования данных расходов из местных бюджетов нет, поскольку все свободные остатки и средства от перевыполнения бюджетов направляются на обеспечение оплаты за энергоносители”.