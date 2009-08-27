Тимошенко решила брать шире и говорить об электронике

До конца текущего года Кабинет министров намерен разработать и принять программу развития авиастроения на следующие 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Харькове сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«До конца этого года все заводы, которые входят в систему авиапрома и принимают участие в комплектации самолетов, они будут принимать участие в создании этой программы, и до конца года наше задание - такую программу принять», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила необходимость обеспечить, чтобы как можно больше комплектующих для построения самолетов производилось на территории Украины, включая титановые и алюминиевые детали.

«Мы способны это делать, и я думаю, что нужно брать шире и говорить об электронике… Думаю, нам также это по силам», - сказала премьер.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула необходимость более активного освоения внешних рынков и налаживания совместного сотрудничества с Индией, Китаем, Россией и странами Африки.

«Так просто у нас самолеты покупать не будут. Вы знаете, что Россия развивает свою авиационную отрасль, Китай пытается строить свою, и Индия также ставит перед собой такие планы. И даже, что касается африканских стран, у них также есть планы по строительству авиационных заводов на своей территории. И поэтому наш путь – создавать совместные предприятия с теми странами, которые могут взять за основу наш интеллектуальный потенциал, интеллектуальную собственность, а из всех тех стран, которые я назвала, никого сильнее Украины в этом отношении нет», - сказала премьер.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила необходимость принять закон о развитии авиационной отрасли, разработанный народным депутатом от Партии регионов Вячеславом БОГУСЛАЕВЫМ и уже внесенный в Верховную Раду. «Мы с сентября начнем работать, чтобы этот закон стал реальностью», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что авиастроители и государство должны обратить внимание на талантливую молодежь с тем, чтобы пополнять и качественно улучшать кадры, работающие в отрасли самолетостроения.