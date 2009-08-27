Асадчев говорит, что на поле Полтавской битвы сваливают мусор
Мэрию ожидает неприятный разговор?
Председатель Полтавской ОГА Валерий АСАДЧЕВ критикует мэрию Полтавы за антисанитарное состояние поля Полтавской битвы и требует от властей города его расчистки.
Об этом В.АСАДЧЕВ заявил журналистам.
По его словам, мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ не выполнил своего обещания, данного российской делегации, о поддержании порядка и дальнейшем благоустройстве данной территории, где сегодня поле заросло сорняками, и на нем сваливают мусор.
"Если опять туда приедут россияне и официальная делегация это увидит, то будет очень неприятный разговор, в каком состоянии эта историческая часть", - заявил В.АСАДЧЕВ.
В.АСАДЧЕВ считает, что "мэрия попиарилась, отметила праздник 300-летия Полтавской битвы, а теперь все приходит в запустение: заброшено поле, заброшен редут, заброшена могила воинов"
Напомним, 27 июня Полтава отметила 300-летие Полтавской битвы.