Виктор Янукович: У этой власти голова не соображает, что говорит язык

Все мы хотим дружить с Россией. Но это не повод кандидату в Президенты ходить за патриархом РПЦ, едва ли не как его келейник... Янукович встретился с журналистами и рассказал им о семье, даче и вреде нацизма.

Что там и говорить, мы очень ждали этой встречи. В газетах Виктор Янукович гость нечастый, а спросить его всегда есть о чем. А тут прямой доступ к телу.

Перед встречей лидера Партии регионов с представителями региональных и центральных СМИ в кинотеатре «Зоряный» журналистам раздавали книжку «Год при власти». Как следовало из предисловия, несколько месяцев назад вышла аналогичная книга «Год в оппозиции», а теперь вот составители углубились в историю и издали книгу о более ранних событиях – 2006–2007 гг., когда Виктор Федорович руководил правительством. В книге – выступления лидера ПР в прессе, парламенте, перед дипкорпусом и в международных поездках. Правда, список изданий, где публиковался премьер, невероятно узок: “Вашингтон пост”, “Сільскі вісті” и “Комсомолка”. В “Комсомолке”, например, Виктор Федорович резко осуждает “РосУкрЭнерго”, но журналист не переспрашивает, а как же быть с вашим коллегой по фракции Юрием Бойко, который создавал “РосУкрЭнерго”? Я серьезно побаивалась, что и встреча будет такая – с подложными вопросами, не имеющими продолжения.

Я записалась в очередь желающих задать вопрос и, хотя пришла за полчаса до начала, оказалась только двенадцатой. Пока ждали лидера, стала просматривать речи Виктора Федоровича в период его руководства правительством. И знаете – не к чему придраться! Европейский лидер и взвешенный патриот. И, между нами, просто мастер элегантно съезжать с острых тем! Он там ни разу не пообещал сделать русский язык вторым государственным. Ратуя за хорошие отношения с Россией и говоря о референдуме по НАТО, он, тем не менее, на встречах в Брюсселе обещал провести широкую кампанию по информированию населения об Альянсе, плюс давал обещание «интенсификации углубленного сотрудничества с НАТО». О Майдане, как только стал премьером, говорил как о непростом времени, в том числе и для себя, и выражал надежду, что оба крыла избирателей станут ближе друг другу. Рассказывал, что хочет объединить две команды, стоящие по разные берега Днепра, обещал закончить с политическими конфликтами. Примиритель и последовательный евроинтегратор, ни дать ни взять. И куда это все девалось, когда он перебрался в оппозицию? Тут риторика другая: это последняя помаранчевая зима, но ее еще надо пережить, помаранчевый воз приехал и все такое.

А вот и пришел Виктор Федорович. Кандидат в Президенты сделал вступительное слово. Это не гладкий доклад, это такой монолог – раздумья от чистого сердца и простыми словами. Мол, заканчивается сложный период, представители этой власти, которые пришли в нее на авантюре, уйдут. Моих сторонников стало больше, и не потому, что я так хорош, я потому что самые худшие ожидания от новой власти осуществились.

А дальше пошли вопросы, за которые я не знаю кого «благодарить». Если с региональными журналистами поработала пресс-служба Виктора Януковича, то совершенно бездарно, если же это уровень нашей региональной прессы, то это просто стыдно.

Виктор Федорович, а будет ли на выборах использован админресурс? Расскажите о ваших целях и программе? А вот у нас в Херсоне появились национал-социалисты. Это ведь плохо? А вот помаранчевые уволили восемнадцать тысяч чиновников, когда пришли. Вы ведь не будете увольнять людей, если станете Президентом?..

И хотя Виктор Федорович более краток в своих ответах, чем действующий Президент, но более часа мы вынуждены были слушать ответы на вопросы, двузначного ответа не предполагающих.

Иной раз Виктор Федорович импровизировал, и тогда получалось весело… «Есть лидеры, которые в одном регионе обещают одно, а во втором, прямо противоположное…», «Литвин, который тоже бывает в регионах… иногда бывает… должен быть заинтересован в повышении социальных стандартов».

На вопрос о том, как состыковывается решение Кабмина о неповышении цены на газ с решением НКРЕ повысить цену, Янукович ответил:

– Мне трудно предугадать действия нынешней власти. Иногда у них голова не соображает, что говорит язык. Они то принимают, то отменяют решения. Может, запугать хотели: сначала обещали поднять, потом отменили. Это ведь непредсказуемое сборище...

Вопрос о его резиденции в Межигорье был одним из последних и звучал достаточно мягко. Но Виктор Федорович, судя по всему, готовился и отвечал обстоятельно. Да, был еще указ Кучмы о том, чтобы предоставить ему дом, где он жил, когда был премьером, – есть такая традиция. И вот с приходом новой власти стали его пытаться выселять. Виктор Федорович рассказал историю, как дом оцепила Госохрана, а там среди зимы стояли его невестка и внук, которые приехали поддержать его, и им пришлось ждать на улице. А его покойная теща даже спрашивала: «Витя, что тебя, как собаку, все гоняют?» Потом рассказал, как долго платил аренду за дом, а потом – как выиграл все суды на право жить в нем. (Не уточняя, что выигрывал суды практически у самого себя). Сказал, что позвонил Ющенко, и тот распорядился снять охрану, сказав, что ничего об этом не знает. Была даже такая фраза: позвонил Президенту, а тогда, в 2005 году, на звонки мои никто не отвечал, люди расступались, когда я проходил. (Это он кокетничает). Потом, продав всю свою недвижимость, Виктор Федорович выкупил дом. А про сто тридцать гектаров вокруг нее Виктор Федорович упомянул как об чьих-то инвестициях в запущенные и неухоженные земли. Якобы у инвесторов были договоренности и обязательства с районной властью. Жалостливая история, если не знать всех подробностей приобретения Межигорья.

Вообще-то, Виктор Федорович сегодня способен вызвать симпатию. Хотя бы потому, что видишь колоссальную разницу между ним образца пятилетней давности и сейчас. Янукович как бы ненавязчиво и по делу вспоминал слова своей покойной тещи, которая тоже верила новым лидерам, но потом поняла: «Они хотят сделать лучше, но просто не могут». Если оценить проделанную Януковичем работу над собой, то он, хоть и не Обама, но, в общем-то, вполне вписывается в имидж большого хозяйственного мужчины, знающего, в чем государственный интерес. Но принять такой вот образ мне мешает эта его хаотичная суета под Россией. Я понимаю – все мы хотим дружить с Россией. Но это не повод одному из главных претендентов на пост Президента ходить за патриархом РПЦ, едва ли не как его келейник. Также вспоминаю недавний комментарий по поводу России, как он поспешил поддержать Медведева с его провокационным видеоблогом. Или как в прошлом году он, подыгрывая Кремлю, вместе с Хэсболлой заявил, что нужно признать «независимость» Южной Осетии и Абхазии.

Я, кстати, задала Виктору Федоровичу этот вопрос, спросила, станет ли он требовать такого признания, если станет Президентом. Но Виктор Федорович поспешил объясниться: сказал, что это была его эмоциональная реакция на международное признание Косово (он сказал «Черногории», потом поправился). И дальше стал говорить о необходимости единства международных подходов в оценке замороженных конфликтов. Невольно задаешься вопросом, насколько далеко в своих компромиссах пойдет кандидат, считающийся пророссийским (сам Виктор Федорович такого термина не любит), если вдруг станет Президентом.

А что касается пяти тяжелых лет и роли Майдана… То, думаю, что Виктору Федоровичу нужно быть очень признательным Майдану. Хотя бы как событию, спровоцировавшему его личностный, а возможно, и политический рост. А разве этого мало?

Маша Мищенко