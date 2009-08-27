Тимошенко: Янукович признал, что он неплохо разместился в Межигорье

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что лидер Партии регионов, экс-премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Межигорье лишается не маленького домика, а государственной резиденции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на брифинге в Харькове, комментируя сегодняшнее заявление В.ЯНУКОВИЧА.

«Я хочу отметить, что 140 гектаров земли и тот маленький домик, в котором скромно живет Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ, это как раз и есть государственная правительственная резиденция, которую он с собой забрал, когда ушел с должности премьер-министра. И ему ее стране придется вернуть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодняшняя пресс-конференция В.ЯНУКОВИЧА явилась еще одним подтверждением того, что страна стала демократичной.

«Виктор ЯНУКОВИЧ признал, что он освоил Межигорье и на нем неплохо разместился», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность правительственной резиденции «Межигорье».

По словам премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, на заседании правительства был утвержден план совместных действий Министерства юстиции, МВД и других органов государственного управления по возвращению государству межправительственной резиденции «Межигорье». «Это та резиденция, которой владели все правительства еще со времен Щербицкого. То, что ЯНУКОВИЧ лично для себя именно эту правительственную резиденцию забрал под свою дачу – это не сойдет с рук”.

Сегодня на пресс-конференции лидер В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции «Межигорье».

По состоянию на 18.00 27 августа на официальном сайте КМУ так и не появилось решение о передаче резиденции "Межигорье" в государственную собственность.