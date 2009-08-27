Ющенко отнес в Конституционный суд еще четыре решения Тимошенко

27 августа в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Президента Украины в отношении соответствия Конституции Украины (конституционности) пунктов 1, 4–6 Постановления Кабинета министров Украины «Вопроса Государственной миграционной службы Украины» от 17 июля 2009 года №750, пунктов 2, 4 Постановления Кабинета министров Украины «Некоторые вопросы организации деятельности Государственной миграционной службы» от 29 июля 2009 года №807, пункта 1 Постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Кабинета министров Украины» от 29 июля 2009 года №810, Распоряжение Кабинета министров Украины «Вопросы перевода системы регистрационного учета физических лиц с бумажных на электронные носители» от 29 июля 2009 года №958-р.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КСУ, в соответствии с Регламентом Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.