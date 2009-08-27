Ющенко: сегодня пугать агрессией – очень примитивное поведение

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает невозможность потери Украиной независимости, в том числе из-за вооруженного конфликта с другим государством.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, об этом он сказал сегодня в интервью газетам «Україна молода», «День» и «Дело».

Президент убежден: будущее Украины будет формироваться исключительно в зависимости от нашей позиции. «Ответ на то, состоится Украина или не состоится, зависит не от Москвы, а от нас, каждого из нас», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что каждое суверенное государство имеет право на свою историю, язык и национальные приоритеты, и это следует воспринимать как данность.

По его убеждению, разработать сценарий потери государственности сегодня невозможно. «Миллионы людей встанут, чтобы это не допустить. И это не игрушка двух-трех политиков. Это позиция десятков миллионов людей. Это очевидный вызов – быть или не быть Украине», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также сказал: «Я бы сразу исключил любые шаги, которые можно назвать милитарными. Это поверхностно. Сегодня пугать оружием или агрессией – это очень примитивное поведение».

В.ЮЩЕНКО отметил, что считает недопустимым то, что в украинско-российских отношениях сегодня многие украинские политики «допускают политическую игру». Межгосударственный диалог Украины с Россией должен быть равноправным, в очередной раз отметил глава Украинского государства.

Президент также напомнил, что со своей стороны никогда не допускал некорректной тональности в отношении российского народа или российской власти.

Говоря о том, что нужно сделать Украине, чтобы она имела больше побед, в том числе и в международной политике, В.ЮЩЕНКО отметил: все начинается с единства государства. «К сожалению, недостает единства внутри страны», – констатировал он.