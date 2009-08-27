Нацбанк доложил Ющенко о ситуации на валютном рынке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил ситуацию на валютном рынке с первым заместителем председателя Национального банка Украины Анатолием ШАПОВАЛОВЫМ.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, в ходе встречи обсуждалась ситуация на валютном рынке и действия НБУ в контексте ее эффективной стабилизации.

Президента также информировали о ходе рекапитализации банков и шагах НБУ с целью повышения ее эффективности.

А.ШАПОВАЛОВ доложил главе государства о состоянии дел по стабилизации национальной валюты.

По его словам, во исполнение поручения Президента Нацбанк провел совещание с коммерческими банками, где была обсуждена текущая ситуация. «Мы определили три рабочие группы - по валютным, монетарным вопросам и банковскому сектору. В настоящее время идет наработка нормативных актов, которые мы, думаю, в течение недели обсудим и предложим те стратегические цели, которые необходимо реализовать для нормализации ситуации», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.