В украинских СМИ кризис - на третьем месте

Лидерами упоминаемости в СМИ летом были премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», анализируя информационные итоги лета-2009.

При этом издание отмечает, что в первой десятке рейтинга украинских политиков по упоминаемости в СМИ произошли значительные изменения. Владимир ЛИТВИН переместился с третьего места на четвертое, Арсений ЯЦЕНЮК - с восьмого на седьмое, Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ – с шестого на восьмое, а В.ЯНУКОВИЧ – с пятого на третье.

Стопроцентная уверенность экспертов и журналистов в том, что В.ЯНУКОВИЧ гарантированно проходит во второй тур президентских выборов, обеспечила ему едва ли не автоматическую упоминаемость в новостийных и аналитических материалах в СМИ на предвыборную тему, отмечает издание. Летом прошлого года лидер оппозиции был лишь шестым в рейтинге, следующие три сезона - пятым, но летом-2009 он, наконец, занял третье место, обойдя спикера парламента и уступив только премьер-министру и главе государства. Весной отставание В.ЯНУКОВИЧА от Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО составляло 5,8 и 4,8 раза, а летом сократилось до 4,2 и 3,5 раза, соответственно.

Первое место, как и раньше, занимает Ю.ТИМОШЕНКО, второе – В.ЮЩЕНКО.

Однако, как отмечают «Комментарии:», В.ЮЩЕНКО фигурирует в СМИ, главным образом как действующий Президент, а не как реальный претендент на победу на выборах, а Ю.ТИМОШЕНКО присутствует в информпотоке и как премьер, и как лидер блока своего имени, и как кандидат на президентство. Причем все эти ее три ипостаси, по данным издания, представлены в информпотоке с практически одинаковой интенсивностью. И даже если разделить упоминаемость Ю.ТИМОШЕНКО на три, она все равно опережает по упоминаемости В.ЯНУКОВИЧА.

Что касается других кандидатов на президентство, то лидер «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО опустился с 32-го места весной на 53-е. Причем, как считают «Комментарии:», даже за такой результат он должен благодарить Иосифа ВИНСКОГО, который выступил с предложением, чтобы А.ГРИЦЕНКО, Инна БОГОСЛОВСЬКА, Сергей ТИГИПКО и А.ЯЦЕНЮК договорились между собой и выдвинули единого кандидата, который сможет быть реальным конкурентом Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧУ.

На предложении И.ВИНСКОГО, пишет издание, успели попиариться не только А.ГРИЦЕНКО (заявив, что не собирается снимать свою кандидатуру), но и С.ТИГИПКО с И.БОГОСЛОВСКОЙ, которые заявили, что допускают «четвертной» союз. При этом С.ТИГИПКО и И.БОГОСЛОВСКАЯ, в отличие от А.ГРИЦЕНКО, развернули летом достаточно агрессивную пиар-кампанию. Результат С.ТИГИПКО - подъем с 44-го места на 24-е, а И.БОГОСЛОВСКОЙ - с 69-го места на 49-е.

«Комментарии:» замечают, что практически свернул собственную пиар-кампанию как кандидата на президентское кресло Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Его упоминаемость в СМИ, по сравнению с весной, снизилась более чем на 40%, из-за чего он опустился в рейтинге с шестого места на восьмое.

В то же время, судя по итогам лета, тема кризисов (газового, финансового, экономического, напряженности в российско-украинских отношениях) в украинских СМИ уступила не только теме выборов, но и теме скандалов.

И.о. министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ и Посол Украины в России Константин ГРИЩЕНКО заняли в рейтинге упоминаемости 86-ю и 88-ю позиции. Секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА и ее первый заместитель, экс-министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, - 39-ю и 74-ю.

Министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН занимает в рейтинге упоминаемости 57-е, а председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА - 98-е места. Министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН в рейтинге 48-й, министр агрополитики Юрий МЕЛЬНИК - 63-й, а министр промполитики Владимир НОВИЦКИЙ - 73-й.

Всех неприятностей с наполнением госбюджета, курсом гривны и проблемными банками, констатируют «Комментарии:», хватило лишь на то, чтобы вытянуть и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО на 20-е место, а председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА - на 35-е.

В то же время шестое место в летнем рейтинге упоминаемости в СМИ занял подозреваемый в убийстве Виктор ЛОЗИНСКИЙ, вынужденный отказаться от мандата народного депутата от БЮТ, а 9-го места "удостоился" ранее высокопоставленное должностное лицо МВД Алексей ПУКАЧ, подозреваемый в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Скандальный отказ от должности министра транспорта и связи обеспечил И.ВИНСКОМУ десятую строку рейтинга, хотя весной всех его громких политических заявлений и спорных министерских решений оказалось достаточно лишь для 33-го места. В свою очередь, отмечают «Комментарии:», Виталий КЛИЧКО задержался на 11-м месте не потому, что блок его имени в Киевраде нарастил активность в борьбе с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, а благодаря договоренности о бое с Крисом АРРЕОЛОЙ 26 сентября в Лос-Анджелесе и всем скандальным событиям, предшествовавшим этой договоренности. С 62-го места на 19-е “прыгнул” министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК, обнародовав планы отменить с 2010 года сдачу выпускниками тестов на русском языке и на других языках национальных меньшинств.