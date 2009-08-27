Янукович: Россия использует слабость Украины... - и это нормально

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что необходимо в корне изменять отношения между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, для этого «есть воля украинского народа, и я ее буду выполнять».

Он подчеркнул необходимость продолжать отношения с Россией, которые базируются на исторических традициях.

Отвечая на вопрос относительно возможности продолжения базирования Черноморского флота РФ в Украине после 2017 года, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что сегодня этот вопрос остается открытым. Он отметил, что сегодня ведутся переговоры экспертами относительно решения, в частности, и данного вопроса.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня нет необходимости говорить о конкретных договоренностях по этому вопросу. В то же время он не исключил, что некоторые положения договора между Украиной и Россией «будут изменены».

Говоря об отношениях между Украиной и Россией в газовом вопросе, лидер Партии регионов заметил, что «Россия использует слабость Украины, нашла уязвимые места, и отстаивает свои интересы».

По его словам, это нормальная ситуация, а проблема Украины в том, что ее «команда не имеет единой точки зрения». «Сегодня Украина не просто слабый партнер, а партнер, с которым можно говорить как угодно», - добавил он.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, газовый вопрос Украина может решать в пакете с другими вопросами, в которых заинтересованы обе страны.