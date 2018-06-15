Балога - это хорошо или плохо?

После многострадального трехнедельного съезда Наша Украина наконец пришла в себя, сплотилась, стала управляемой, навела порядок, перешла под патронат Президента, нашла компромисс, тоталитаризировалась и пошла дорогой СДПУ(о) ...

Виктор Балога, глава Секретариата Президента, избранный 7 декабря председателем совета Народного союза “Наша Украина”, на февраль будет готовить съезд "Нашей Украины", на котором прямым голосованием изберут руководителя НСНУ. Об этом он сообщил журналистам после завершения политсовета партии. Между тем украинский политикум еще не успел окончательно “пережевать” избрание самого Балоги.

"Съезд также может избрать Балогу"

Представитель Президента Украины в Верховной Раде Роман Зварич пояснил журналистам, что Балога был избран “не с третьей попытки”, как об этом сообщали СМИ. По его словам, сперва прошло рейтинговое голосование, а затем окончательное - за кандидатуру, набравшую наибольшее количество голосов.

Зварич не исключает, что съезд партии примет решение об избрании Виктора Балоги руководителем НСНУ. Такое мнение он выразил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

Зварич напомнил, что предложение об избрании Балоги председателем совета партии поступила от почетного председателя НСНУ Виктора Ющенко. При этом, отметил он, было принято решение провести через 2-3 месяца съезд, на котором прямым голосованием будет избран руководитель партии. “Надеюсь, что за это время сможем выйти на консолидирующую фигуру председателя партии”, - сказал он. Зварич также отметил, что в ходе заседания совета партии 7 декабря Ющенко призвал членов “Нашей Украины” активнее включиться в процесс консолидации национальных сил. “Я убежден, что Виктор Иванович (В.Балога. – УНИАН ) сможет обеспечить выполнение этого”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, насколько вероятно, что съезд даст согласие на назначение Балоги руководителем партии, Зварич отметил, что не может “однозначно высказаться по этому поводу”. По его словам, на заседании Совета партии от Ющенко не звучало предложение, чтобы делегаты съезда прямым выборами избрали именно Балогу руководителем партии. “Я не слышал от Президента такой позиции, что Виктор Иванович и в дальнейшем должен был бы остаться председателем партии после съезда. Хотя не исключено, что оно может быть и так”, - отметил он. При этом Зварич отметил, что это будет зависеть “от позиции Президента, как наиболее влиятельного человека в партии”. “Но разумеется, что это будет зависеть и от делегатов съезда”, - сказал он.

"Дорогой социал-демократии (объединенной)" Вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Дмитрий Табачник называет избрание руководителя Секретариата Президента Виктора Балоги председателем Совета партии «Народный Союз «Наша Украина» трехкратным дежавю.

«На моей памяти очень часто разные партии возглавляли руководители президентской администрации или секретариата. И всегда это вело к снижению самостоятельности партии и постоянно ее ослабляло и вытесняло из политической жизни», - сказал Табачник.

Вице-премьер считает, что позиции руководителя аппарата Президента и руководителя партии тяжело совместить. «Это предусматривает определенную зависимость в политических позициях и комментариях главы государства. Я думаю, что никого не обижу, если скажу, что Социал-демократическая партия Украины (СДПУ(о). - УНИАН ) в 2002-2005 годах очень много потеряла, потому что любые действия власти непосредственно ассоциировались и объединялись с действиями партии», - объяснил он.

Табачник уверен, что высшая административная должность не всегда бывает «поддержкой и помощью в партийном строительстве».

Вице-премьер называет избрание партийного руководства результатом «интимных внутрипартийных договоренностей между разными группами, которые составляют руководство партии и ее финансовую базу».

«Избрание руководства партии всегда носит некий элемент деликатности и интимности. В этом компромиссе нужно соблюсти многие составные, в частности поддержку территориальных организаций, поддержку спонсоров-кормильцев партии. Наверно, такой компромисс искали (на заседании совета НСНУ. – УНИАН). Искали неглупые люди. Им виднее», - добавил Табачник.

"Партия Президента стала партией Секретариата Президента"

Народный депутат, член фракции БЮТ Николай Томенко убежден, что избрание Виктора Балоги председателем совета НСНУ приведет к превращению “Нашей Украины” в партию Секретариата Президента.

Такое мнение Томенко высказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

"Фактически сегодня речь идет о превращении “Нашей Украины” в партию Секретариата Президента”, - сказал Томенко. По его словам, такое избрание - неэффективный вариант с точки зрения роста популярности “Нашей Украины” как политической партии. “Нельзя сначала партийцев призывать обсудить вопрос председателя партии в низовых организациях, а затем, не слушая и не принимая к сведению этой дискуссии, предлагать на должность председателя партии руководителя Секретариата”, - сказал народный депутат. По его словам, избрание Балоги председателем ради “Нашей Украины” эффективно только “с точки зрения координации деятельности команды Президента”.

Томенко также прогнозирует, что в “Нашей Украине” начнутся очень серьезные центробежные процессы. Он объяснил это тем, что “простым членам партии и региональным лидерам дали понять, что их позиция никого в партии не интересует”.

"Политические похороны и кумовские прихоти"

Такую мысль в интервью УНИАН выразил член фракции Социалистической партии Украины Иван Бокий.

По его словам, главе государства, почетному руководителю НСНУ Виктору Ющенко хочется “учесть бизнес-часть в политическом менеджменте”.

По словам Бокого, Президенту стал нужен “медведчуковский подход к организации партийной работы” (речь идет о лидере СДПУ(о) Викторе Медведчуке. - УНИАН ). Он отметил, что речь идет об объединении в партии бизнесовых влияний, административного ресурса и политической составляющей части.

Бокий считает, что это может привести к тому, к чему пришла СДПУ(о) - отсутствию серьезного влияния на политическую ситуацию в стране. По его словам, эти кадровые перестановки уже ничего не решают. “Мы присутствуем при подготовке больших политических похорон, которые просто хотят оттянуть во времени”, - считает Бокий. Он убежден, что в партии “Наша Украина” “длится кумиада, когда одного кума, который был в роли фаворита заменяют другим кумом, который сейчас в фаворе”. По его словам, “любая партия, которая создается сверху и не на основе идеологии, а как бизнес-проект, обреченная вот такие кумовские прихоти”, - считает Бокий.

"Президент борется с неуправляемостью"

Избрание Балоги служит свидетельством усиления патроната Ющенко над этой политической силой. Об этом сказал в интервью УНИАН член фракции Партии регионов Тарас Чорновил.

Он считает, что руководство Балоги затянется намного дольше, чем на три месяца. Все это является “сигналом со стороны Президента Украины, что он не хочет списывать эту партию полностью с политической арены, а хочет из нее что-то человеческое сделать, чтобы в дальнейшем на нее опираться”. По его словам, на сегодня для Ющенко было серьезной проблемой то, что партия “Наша Украина” и одноименный блок были “уже практически неуправляемы и там пошли хаотические процессы”. Чорновил допускает, что Ющенко “руками очень прагматичного и жесткого политика Виктора Балоги сможет навести порядок в партии и повернуть ее к реалиям сегодняшнего дня, чтобы нормально работать могли, а не игрались в детской песочнице”.

Чорновил считает, что такое кадровое решение в “Нашей Украине” может быть позитивом и для всего политикума, в том числе для Партии регионов, поскольку в случае, когда от партии “будут идти политически неадекватные заявления, то можно будет ставить вопрос об этом не какой-то эфемерной партии НСНУ, где неизвестно кто руководит, а лично Президенту Украины Ющенко”.

"Механизм отказа от негатива"

Президент Украины Виктор Ющенко, почетный председатель политической партии “Народный Союз Наша Украина” отмечает, что кадровые изменения в НСНУ не являются результатом преследования и негативной оценки деятельности кого-то из партии.

Об этом он заявил в интервью журналистам.

Ющенко подчеркнул, что хочет максимально открыто говорить о вчерашнем заседании Совета партии. «Логика вчерашних решений была продиктована одним – нужно найти механизм отказа от негатива, который был в последние месяцы, последний год в деятельности политических сил», - сказал он.

По мнению Президента, это возможно сделать за счет формирования новых идей, которые можно изложить в программе партии, а также прихода в НСНУ новых людей, которые могут реализовать эти идеи.

Вчерашнее заседание Совета партии как раз и было посвящено формированию механизма, который бы «открыл двери для новых интересных политиков в партию «Наша Украина», - отметил Ющенко, добавив, что кадровые изменения в партии - это не преследование и не негативная оценка деятельности кого-то из НСНУ.

«Это не политика персонально против кого-то, мы говорим о коллективном проекте, который нуждается в новой энергии. А новую энергию могут дать новые игроки, и вчерашнее изменение было проведено исключительно в одном контексте – ключевые решения о кадровых назначениях в партии должен принимать съезд», - подчеркнул Ющенко.

Он отметил, что Балога к середине марта должен организовать проведение региональных конференций партий, по итогам этих конференций определить основные предложения по назначению руководителя партии на общем съезде, а также по формированию руководящих органов партии.

«Мы предложили людям самый простой и понятный путь: давайте руководителя партии будем избирать не тайно, не в кулуарах, пусть эти выборы будут публичны, на съезде. И Виктор Иванович Балога будет работать на этом посту до съезда», - отметил он.