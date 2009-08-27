Ющенко уже выбрал школу, где проведет урок 1 сентября

Ющенко планирует посетить Луганскую, Черновицкую и Киевскую области

Киев. 27 августа. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует посетить Луганскую, Черновицкую и Киевскую области.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента Украины, в субботу, 29 августа, В.ЮЩЕНКО посетит Луганскую область. В Луганске глава государства проведет встречи с шахтерскими коллективами и вручит государственные награды по случаю Дня шахтера.

31 августа Президент посетит Черновцы, где примет участие в посвящении в студенты и прочитает публичную лекцию в Черновицком национальном университете.

1 сентября, в День знаний, В.ЮЩЕНКО посетит город Буча в Киевской области. Глава государства проведет открытый урок в средней школе, пообщается с детьми и учителями. Запланировано, что Президент вручит учителям ключи от квартир в новых домах в одном из микрорайонов Бучи.