Ющенко говорит, что Верховная Рада его не остановит
...если люди потребуют референдума
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что вопрос проведения референдума относительно обновления Конституции Украины будет решен, если появится соответствующая инициатива в ходе всеукраинского обсуждения.
Как сообщает Главная служба информационной политики, об этом он сказал сегодня в интервью газетам «Україна молода», «День» и «Дело».
“Если после всенародного обсуждения и обобщения предложений возникнет инициатива относительно общенационального референдума, этот вопрос будет решен”, - подчеркнул глава государства.
По словам В.ЮЩЕНКО, в формировании изменений и дополнений к Конституции Украины чрезвычайно важно учесть позицию граждан по ключевым и принципиальным положениям.
Президент отметил, что именно такая цель побудила его инициировать всенародное обсуждение предложенного им проекта Конституции. «Я не навязываю народу Украины свой вариант Конституции. Я ищу среди него партнеров. Я обращаюсь к народу», – сказал В.ЮЩЕНКО.
«Всенародное обсуждение – это единственный способ показать, что граждане – авторы Конституции. Не давайте в руки политикам возможность без согласия людей формировать взгляды на изменения и дополнения к Конституции. Вы должны быть авторами Конституции», – подчеркнул Президент и добавил, что готов прислушиваться к мнению людей, усовершенствовать проект, внести то, что граждане считают принципиальным для Основного закона.
В.ЮЩЕНКО напомнил, что парламент за полгода нахождения президентского проекта Конституции в стенах Верховной Рады, в первую очередь, из-за позиции БЮТ и Партии регионов, не смог его рассмотреть и направить в Конституционный Суд для соответствующих заключений, и, «к сожалению, он в парламенте игнорируется».
Поэтому, по словам Президента, действуя исключительно в рамках закона, он инициировал всенародное обсуждение проекта. «Я хочу действовать абсолютно корректно и законно. С одной стороны – я апеллирую к парламенту... выполнить свою миссию в этом вопросе. Если вы этого делать не хотите, меня ваше поведение не остановит: я абсолютно законно обращаюсь к людям, к избирателям и прошу обсудить этот законопроект, который я принес в парламент», – отметил В.ЮЩЕНКО.
«Сегодня мы имеем такую ситуацию, что комбинация интересов (премьер-министра Украины Юлии) ТИМОШЕНКО и (лидера оппозиции Виктора) ЯНУКОВИЧА может легко привести к тому, что за спиной людей через семь месяцев... будет сформирована такая Конституция, которая погубит украинскую демократию», – добавил В.ЮЩЕНКО.
Глава государства в который раз подчеркнул, что Конституция Украины нуждается в обновлении, и важная роль в этом процессе принадлежит обществу. По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня своим заданием он видит побуждение людей и власти в рамках действующей Конституции двигать конституционный процесс.
Президент, кроме того, отметил, что политические силы должны высказаться относительно изменений к Конституции еще до начала президентской избирательной кампании. Основной закон, отметил В.ЮЩЕНКО, не должен писаться «под выборы, под того или иного кандидата, политическую силу».