Ющенко говорит, что Верховная Рада его не остановит

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что вопрос проведения референдума относительно обновления Конституции Украины будет решен, если появится соответствующая инициатива в ходе всеукраинского обсуждения.

Как сообщает Главная служба информационной политики, об этом он сказал сегодня в интервью газетам «Україна молода», «День» и «Дело».

“Если после всенародного обсуждения и обобщения предложений возникнет инициатива относительно общенационального референдума, этот вопрос будет решен”, - подчеркнул глава государства.

По словам В.ЮЩЕНКО, в формировании изменений и дополнений к Конституции Украины чрезвычайно важно учесть позицию граждан по ключевым и принципиальным положениям.

Президент отметил, что именно такая цель побудила его инициировать всенародное обсуждение предложенного им проекта Конституции. «Я не навязываю народу Украины свой вариант Конституции. Я ищу среди него партнеров. Я обращаюсь к народу», – сказал В.ЮЩЕНКО.

«Всенародное обсуждение – это единственный способ показать, что граждане – авторы Конституции. Не давайте в руки политикам возможность без согласия людей формировать взгляды на изменения и дополнения к Конституции. Вы должны быть авторами Конституции», – подчеркнул Президент и добавил, что готов прислушиваться к мнению людей, усовершенствовать проект, внести то, что граждане считают принципиальным для Основного закона.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что парламент за полгода нахождения президентского проекта Конституции в стенах Верховной Рады, в первую очередь, из-за позиции БЮТ и Партии регионов, не смог его рассмотреть и направить в Конституционный Суд для соответствующих заключений, и, «к сожалению, он в парламенте игнорируется».

Поэтому, по словам Президента, действуя исключительно в рамках закона, он инициировал всенародное обсуждение проекта. «Я хочу действовать абсолютно корректно и законно. С одной стороны – я апеллирую к парламенту... выполнить свою миссию в этом вопросе. Если вы этого делать не хотите, меня ваше поведение не остановит: я абсолютно законно обращаюсь к людям, к избирателям и прошу обсудить этот законопроект, который я принес в парламент», – отметил В.ЮЩЕНКО.

«Сегодня мы имеем такую ситуацию, что комбинация интересов (премьер-министра Украины Юлии) ТИМОШЕНКО и (лидера оппозиции Виктора) ЯНУКОВИЧА может легко привести к тому, что за спиной людей через семь месяцев... будет сформирована такая Конституция, которая погубит украинскую демократию», – добавил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства в который раз подчеркнул, что Конституция Украины нуждается в обновлении, и важная роль в этом процессе принадлежит обществу. По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня своим заданием он видит побуждение людей и власти в рамках действующей Конституции двигать конституционный процесс.

Президент, кроме того, отметил, что политические силы должны высказаться относительно изменений к Конституции еще до начала президентской избирательной кампании. Основной закон, отметил В.ЮЩЕНКО, не должен писаться «под выборы, под того или иного кандидата, политическую силу».