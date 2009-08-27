Янукович рассказал, кто не будет иметь успеха при его президентстве

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что при его президентстве радикальные политические силы как левого, так и правого направления, не будут иметь влияния и поддержки среди украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я могу уверенно сказать, что никакие радикальные действия левых ли, правых ли сторон не пройдут в нашей стране», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, лидер Партии регионов отметил, что он лично и его политическая сила, когда придет к власти, будет проводить политику объединения украинских людей и строить ее на позитиве.

Политик также выразил уверенность, что при его президентстве ни левые, ни правые радикальные политические силы не будут иметь успеха в Украине.