Янукович обещает «зарубить» госбюджет на 2010 год

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что парламент не примет бюджет на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на пресс-конференции.

По его словам, «ни одна оппозиционная политическая сила не будет сейчас за этот бюджет голосовать». Он подчеркнул: «мы не верим в то, что 5 лет эта власть не смогла работать эффективно, а сейчас вдруг на шестой год, который, как говорится, им не светит, они сделают нормальный бюджет».

Лидер Партии регионов прогнозирует, «что страна будет жить по бюджету этого года».

В тоже время он добавил, что некоторые статьи этого бюджета, в частности социальные, «мы будем стремиться изменить».