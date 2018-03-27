В Киеве шаман Ооржак колдует под джаз

Он снова в Украине. На сцене зала киевского Дома Архитектора - Николай Ооржак, тувинский шаман, человек-оркестр, который собственным голосом и связками, практически без музыкальных инструментов, способен воспроизводить едва ли не все звуки природы - от шума течения рек и дуновения горных ветров до потрескивания углей в кострах и воя волков в степи. Впрочем, у Ооржака имеются кое-какие музыкальные инструменты. Это, прежде всего, бубен, символизирующий бессмертную душу человека, губная пластинка - варган, и что-то длинное двухструнное, этакая тувинская скрипка. Все, больше шаману ничего не нужно, чтобы отразить картину мира.

Низким гортанным звуком Ооржак затягивает свою песню - это история его жизни. Рассказ начинается с того времени, когда шаман еще пребывал в утробе своей матери. Однажды родительница упала в яму – ребенок сильно испугался, он боялся так и не появиться на свет. Но природа была милостива к нему – вскоре все устроилось, и Николай появился в мир, чтобы отразить этот мир в своих песнях.

А родился Ооржак в 1949 году в небольшой деревне Корум-Даг в западной Туве. После окончания школы несколько лет работал пастухом. Здесь, среди степей, он начал постигать горловые звуки, которым его учили отец и дедушка. После службы в армии Николай поступает в институт культуры в Улан-Удэ, окончив который стал работать директором народного театра, где ему часто приходилось играть роль шамана. Периодически после таких спектаклей Николай чувствовал головные боли и недомогание. Оказалось, что он страдает от избытка энергии, и его призвание – стать шаманом, лечить людей звуком. После этого родители Николая открыли ему тайну: он потомственный шаман.

Ооржак ездит с выступлениями сначала по Союзу, потом по миру, знакомится с практиками своих коллег как из Старого, так и из Нового Света. Он – желанный гость различных шаманских конгрессов и друг индейцев. Николай пребывает в постоянном поиске, совершенствуя свое мастерство, у него не только один концерт не похож на другой, в его репертуаре даже трудно найти две похожих друг на дружку песни.

Свое выступление в киевском Доме Архитектора Ооржак начал с обряда очищения пространства – шаман зажег свечи и принялся медитировать. Для тех нескольких десятков его поклонников, что собрались на тот концерт, это был не просто яркий кусок фольклорной экзотики, а самое настоящее живое действо: люди закрывали глаза и открывали ладони живительной энергии, лившейся со сцены. Ооржак входит в других людей не только через барабанные перепонки, но и через глаза, кожу и душу.

Однако выступление Ооржака, при всей мощи его колоритной фигуры, так и осталось бы обычным очередным концертом, если бы он не спел в паре с Владимиром Соляником, джазменом номер один в Украине. Когда пальцы Соляника легко запрыгали по клавишам фортепиано, а шаман затянул горловую песню, зал пришел в экстаз.

Но будто этого мало, здесь же Ооржак выступил вместе с группой «Джам», недавно образованным коллективом, состоящим иранских студентов киевской консерватории. «Джам», что в переводе означает «Чаша», исполняет традиционную музыку последователей суфизма, для которых характерно единение метафизики с учением о любви к Аллаху. И это был контрольный выстрел в голову: горячие ритмы средневековой Персии соединились с гортанными звуками тувинской земли. Иранцы и тувинец пели, пребывая в медитации, приводя в подобное состояние своих слушателей.

Описать произошедшее простыми словами невозможно, но не побоюсь сказать, что 14 апреля на сцене киевского Дома Архитектора родилась новая музыка уровня таких признанных мировых мастеров стиля «new age» (звуков, воспевающих приход нового века), как Karunesh и «Oliver Santi&Friends». Кто не согласен, может бросать в меня камнями и всем, что попадется под руку.

Мне удалось задать несколько вопросов Ооржаку:

- Это уже не первый Ваш визит в Киев. Сколько раз Вы здесь были? - Не помню. Я здесь уже шестой или седьмой раз. Кроме того, я часто бываю в Одессе, Днепропетровске, Харькове, Донецке. Выступаю с концертами, провожу семинары – обучаю людей горловому пению. Лечу с помощью звукотерапии.

- Чем Вас привлекает Украина? - Здесь много людей, которые хотят что-то понять. И понимают. Украинцы быстро обучаются горловому пению, хотя Тува так далеко находится от Украины.

- Над чем Вы сейчас работаете? - Осваиваю методы активизации Кундалини, внутренней энергии, которая находится в человеке. Использую для этого дыхательные практики и мантры – священные звуки.

- Говорят, Вы можете с помощью звуков исправлять карму человека, корректировать его судьбу. - Да. Однако главное здесь – найти нарушения. Нужно установить, когда эти нарушения произошли – в этой жизни, в прошлой или достались нам от родителей. Если в этой жизни, то исправить легче, наследственная карма исправляется сложнее. Но возможно все. Надо только знать и хотеть, как это делается.

P.S. Николай Ооржак пробудет в Киеве до 18 апреля. В течение ближайших дней он будет проводить семинары по горловому пению в училище джаза.