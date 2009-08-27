В МИД считают, что НАТО поспешило откреститься от Украины

Заместитель директора департамента НАТО Министерства иностранных дел Украины Вадим ПРИСТАЙКО заявил, что официальный представитель Альянса Джеймс АППАТУРАЙ "поторопился", заявив, что НАТО не будет предоставлять Украине военную помощь.

"Нельзя так говорить. А вдруг нам нужна будет военная помощь? Мы рассчитываем на помощь НАТО, если она нам понадобится. Иначе зачем мы так долго сотрудничаем и почему являемся особым партнером?", - цитирует В.ПРИСТАЙКО "Коммерсант-Украина".

В комитете Рады по иностранным делам к заявлению Д.АППАТУРАЯ отнеслись с пониманием. "Господин Д.АППАТУРАЙ высказал позицию Альянса в отношении возможных проблем. И четко обозначил границу участия НАТО в них", – сказал член комитета Алексей ЛОГВИНЕНКО.

Более резко слова представителя НАТО прокомментировал бывший министр обороны Украины Александр КУЗЬМУК. "Такое заявление спикера НАТО, который говорит от имени альянса, свидетельствует об отношении НАТО к нашей стране. Сначала было заявление нового генерального секретаря НАТО о том, что Украина не имеет ближайших перспектив вступления в НАТО, теперь – вообще из ряда вон выходящее заявление. Возникает вопрос: как мы будем дальше сотрудничать с НАТО, если слышим такое в свой адрес?", - сказал он.

Вечером 26 августа Д.АППАТУРАЙ заявил, что "НАТО не намерено оказывать Украине военную помощь и помощь в обеспечении безопасности".

Как сообщалось, 3 августа новый генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявил, что Украина, как и Грузия, не готовы к присоединению к Альянсу, поскольку "не выполнили необходимых условий на этом этапе".