Социальные службы ожидают штурма “незащищенных”

Вчера Киевсовет подарил Украине незабываемое шоу. Столичные депутаты дрались, даже были потерпевшие (одного, потерявшего сознание депутата, забрала скорая).

Казалось бы, чего драться, если, согласно обещаниям гуманитарного вице-премьера Дмитрия Табачника и киевской администрации, все “незащищенные” легко получат субсидии? Социальные службы уже сегодня готовятся к штурму со стороны “незащищенных” – вскоре народ хлынет оформляться.

Итак, чтобы семья могла претендовать на субсидии, верхний предел совокупного дохода семьи может составлять не 800 грн., как раньше, а 1500. По подсчетам парламентского Комитета по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства, таких семей в Украине 1 млн. 600 тыс., на субсидии в бюджете заложено 2,5 млрд. грн. Погрешность может достигать 30%, то есть дополнительно может понадобиться еще 1 млрд. грн.

Василий Куйбида, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства: Люди могут отменить новые тарифы через суд “Декларации Табачника об упрощенной системе предоставления субсидий, думаю, на сегодня лишь декларации.

В первую очередь нужно собрать в единую базу данных и налоговую, и органы местного самоуправления, и еще кучу разных инстанций, чтобы получать всю нужную информацию о доходах граждан. Такой объединенной системы, насколько мне известно, на сегодня нет ни в одном городе, а это значит, что упрощенная система не сможет эффективно работать. Уже через месяц в отделах по предоставлению субсидий появятся громадные очереди.

Кроме того, 2,5 млрд. грн. на всех претендующих на субсидии, вероятнее всего, не хватит, и нужно будет по результатам первого или второго квартала провести коррекцию госбюджета. Найдутся ли дополнительные деньги в бюджете?

Что же касается самих тарифов, то они не обоснованы, и это можно доказать простым расчетом: газ в структуре тарифа на жилищно-коммунальные услуги составляет до 70%. Если учесть, что газ подорожал в полтора раза, то тарифы должны были вырасти не более чем в 1,3–1,4 раза. А это значит, что в рост тарифов заложили не только подорожание газа, но и еще что-то, о чем нам не говорят. Потому люди имеют полное право требовать их отмены через суд.

Во Львове три года назад была аналогичная ситуация с необоснованным повышением тарифов на водоснабжение. Тогда горожане в споре с городскими властями дошло до Верховного суда и добились возврата старых тарифов”.

Алексей Кучеренко, председатель парламентского подкомитета по вопросам ЖКХ: Никто не может повлиять на Киевскую администрацию “Проблема заключается в неурегулированном законодательстве в сфере ЖКХ. Сегодня ни Антимонопольный комитет, ни Минюст не имеют реальных полномочий для коррекции принятых городскими властями тарифов или их проверки. К сожалению, у нас нет единого тарифного органа, который бы контролировал обоснованность тарифов и отвечал за постепенный их рост, избегая такой шоковой терапии.

Поэтому мало шансов повлиять сегодня на решение КГГА, если только она сама не пересмотрит тарифы. А то, что киевские власти не раскрывают экономического обоснования таких высоких тарифов, служит веским основанием для критики со стороны оппонентов и общественности. Схема должна быть прозрачной”.

Александра Бетлий, эксперт Института экономических исследований и политических консультаций: Теоретически – можно представить, а практически – куда идут деньги?

“Теоретически можно представить, почему тарифы выросли так резко. Киевские власти пытаются сюда включить все, в частности колоссальные потери тепла „по дороге” до потребителя.

У нас тарифы никогда не покрывали стоимости услуг, кроме того, власть пытается включить в структуру тарифа не только текущие расходы, например заработную плату, на которую в последнее время шла львиная доля средств из уплаты коммунальных услуг, но и учесть потребность в инвестициях (нужно же обновлять трубы и все такое).

У нас очень долго не пересматривались тарифы. На этот процесс очень влияют выборы, когда власти не хотят прибегать к непопулярным решениям. Сейчас же имеем, с одной стороны, значительный рост зарплат (с 1999 года тарифы не пересматривались, а зарплата выросла вдвое), подорожание газа и большую потребность в инвестициях. Потому можно допустить, что КГГА пытается решить все проблемы сразу.

Но на практике мы не видим утвержденных расчетов, которые бы объяснили структуру тарифа и за которые власть уже бы отчитывалась, – сколько средств куда пошло. К тому же, никто даже не обещает улучшения качества услуг.

Если тарифы экономически обоснованы, они не могут быть выше или ниже. Все люди должны платить одинаково.

Если же люди поступят так, как говорит Минюст – просто не будут платить по новым счетам, – мы можем получить серьезный кризис платежей, из которого тяжело будет выйти”.

Ответ на вопрос: а чего, собственно, драться, если всех малоимущих осчастливят субсидиями? - можно искать в плоскости народной интуиции. Люди привыкли не доверять обещаниям власти и знают, что такое бюрократическая волокита. С другой стороны, очевидно и то, что резкое повышение тарифов само по себе является шоком. Если оно еще и не обосновано и не подкреплено расчетами, то это вызывает глубокую уверенность: нас элементарно дурят.

Галина Ключковская