Томенко объяснил, почему ему за рубежом бывает стыдно

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО видит «большую достоверность» того, что в сентябре в Верховной Раде будут «качественно проголосованы» кандидатуры на должности министра обороны и министра иностранных дел Украины.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в Черновцах.

По словам вице-спикера, он хочет «убедить депутатов-бютовцев в том, что если мы уважаем свою страну, то должны отложить все политические противоречия и как можно быстрее проголосовать и за министра обороны, и за того министра иностранных дел, которых предложит Президент». «Это прерогатива Президента и его ответственность», - добавил Н.ТОМЕНКО.

«Я часто бываю за рубежом, и мне стыдно объяснять во время заседаний парламентских ассамблей, почему у нас в Украине нет министра иностранных дел, ведь так тяжело работать нашим посольствам и консульствам. Потому моя позиция такова: все, что касается министерских вакансий в системе правительства, связанных со спорными позициями, вынести отдельно, а что касается руководителей МИД и Минобороны - проголосовать первоочередно и дать им немедленно работать», - отметил Н.ТОМЕНКО.

В то же время он допустил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО может внести на рассмотрение Верховной Рады другого кандидата на должность министра иностранных дел, «поскольку в последний момент В.ЮЩЕНКО попросил не выносить на обсуждение представленную им кандидатуру Олега ШАМШУРА (нынешнего посла Украины в США)».

Н.ТОМЕНКО отметил, что на заседании фракции БЮТ он «выступил в интересах этого кандидата», поскольку считает его «профессиональным дипломатом».

«Если В.ЮЩЕНКО выставит эту кандидатуру, я буду убеждать всю фракцию, что за него нужно голосовать, так же, если будет кто-то другой и Президент назовет причину изменения кандидатуры – думаю, что у нас тоже проблем не будет», - сказал вице-спикер.

По его словам, в отношении министра обороны, то «Президент еще не представил свою кандидатуру. Ее нужно как можно быстрее представить и, соответственно, голосовать».

В отношении назначения других министров, по словам Н.ТОМЕНКО, «это действительно сложная история». «Пока еще я не вижу возможности, чтобы мы поладили в парламенте, хотя есть Министерство финансов, которое также нуждается в немедленном руководстве. Потому что мы тогда, прошу прощение, ненормальная страна, если не можем договориться по кандидатуре на эту ключевую должность. Мы (фракция БЮТ) «Регионам» говорим: кто вам будет считать ваши миллиарды, когда нет министра финансов? Если мы себя уважаем, страну и людей, то должны его назначить, но они пока нас не понимают», - заявил Н.ТОМЕНКО.