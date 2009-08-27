Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках в среду понизились почти до 71 доллара за баррель на фоне информации о росте запасов нефти в США, сообщает Reuters.

Ранее в среду, напоминает РИА "Новости", Управление по энергетической информации США в еженедельном обзоре отметило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический запас) за третью неделю августа увеличились по сравнению с предыдущей неделей на 0,2 миллиона баррелей и превысили среднестатистический показатель для этого времени года.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,17 доллара - до 71,65 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,62 доллара - до 71,43 доллара за баррель.