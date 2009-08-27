Новый инцидент с Черноморским флотом

Моряки Черноморского флота РФ задержали на территории своей воинской части в Севастополе украинских судебных исполнителей.

Как сообщает пресс-служба ЧФ, в среду на территорию воинской части ЧФ РФ "незаконно проникла группа неизвестных граждан, которые в дальнейшем представились как судебные исполнители государственной исполнительной службы Севастополя". Согласно сообщению, они "требовали от военнослужащих, находящихся на объекте, передать створный знак в районе Херсонесского маяка в собственность Украины" и предъявили решение Хозяйственного суда Севастополя.

Судебных исполнителей и понятых задержали, а позже передали начальнику севастопольского Управления МВД, обвинив в намеренном нарушении международных договоров и украинского законодательства, незаконном проникновении на охраняемый объект и создании угрозы для жизни понятых, которых привлекли для проведения исполнительных действий.

Командование Черноморского флота предупреждает, что "ответственность за возможные трагические последствия подобных инцидентов полностью ложится на организаторов провокаций", цитирует сообщение Украинская правда.

Начальник юридической службы флота сообщил судебным исполнителям, что "на территории военных формирований действует законодательство РФ", а исполнительные действия по решению Хозяйственного суда Севастополя противоречат базовым соглашениям о ЧФ, потому вопрос об имущественном статусе створного знака должен решаться на межправительственном уровне.