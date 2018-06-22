Янукович открыл Америку, Америка открыла Януковича

Оценки визита премьер-министра Украины Виктора Януковича в США в исполнении украинских политиков охватывали весь возможный спектр – от проверки Виктора Федоровича на способность исполнять президентские директивы до европрагматизма, как это не парадоксально звучит. Однако как по содержанию, так и по итогам, визит Януковича сдается ближе всего до формулировке "ознакомительный".

Ряд исключительно протокольных встреч слегка разбавили посещениями Нью-йоркской фондовой биржи (с украинской стороны) и объяснениями Госдепа относительно невозможности организовать встречу украинского гостя с президентом США Джорджем Бушем. Мол, то не было фактом пренебрежения до премьер-министру Украины в пользу Президента Виктора Ющенко.

В целом запад, мягко говоря, не отличался оригинальностью. Янукович заверял представителей американского правительства в неизменности избранного Украиной курса на европейскую интеграцию и в заинтересованности в сотрудничестве украинского бизнеса со всеми возможными иностранными на как можно более высоком уровне. Принимающая сторона неоднократно подчеркивала, что считает визитера законно избранным главой украинского правительства. Заверяла в соответствующей заинтересованности в сотрудничестве и тому подобное. Некоторым диссонансом в этом предварительно запротоколированном представлении на тему взаимоуважения и взаимопонимания прозвучало подтверждение премьерской мысли о неготовности Украины до вступлению в НАТО, выраженной им еще в Брюсселе. Но Янукович одновременно подчеркивал, что это не является его позицией, а позицией украинского народа (которую впоследствии можно будет выяснить путем референдума), и не исключал тесного сотрудничества в рамках партнерских программ Украины и НАТО. Поэтому дежурная демонстрация премьерской "принципиальности" не вылилась в международный инцидент, хоть и вызывала немалое возмущение украинской оппозиции.

Что касается месиджей визита, внимания заслуживают такие:

"Украина должна быть прогнозируемым партнером, и мы стремимся это четко очертить везде в мире - и в Европе, и в Америке", – заявил Янукович.

Украина стремится как можно быстрее очутиться в рядах Всмемирной торговой организации, и хотела бы получить четкие сигналы касательно вступления.

Украинской власти еще нужно научиться «говорить одним голосом» на международном уровне. «Ведь именно в сфере внешней политики есть общее виденье – европейский выбор как ключевой внешнеполитический приоритет Украины».

«Я выходил и выхожу из того, что наши действия на международной арене должны базироваться на принципах прагматизма, реализма, взвешенности. Мы не должны обещать больше, чем реально можем сделать, – и это мой личный принцип».

«Лишь каждый пятый украинец сегодня готов поддержать представление заявки на членство в НАТО. Эти реалии нельзя не учитывать».

Украина и Россия должны развивать отношения как равноправные партнеры.

Украина гарантирует, что будет надежным партнером в сфере транспортировки энергоресурсов в Европу.

В Украине созданы все предпосылки для необратимого демократического развития.

Нормализация отношений в треугольнике “Президент – правительство – Верховная Рада” является “залогом политической стабильности в нашем государстве, безусловно, и экономической”.

И конечно, пассаж о большом впечатлении, которое произвела на украинского визитера государственный секретарь США Кондолиза Райс...“Она на меня произвела впечатление, я вам говорю”, - заявил он. Это высказывание едва ли не наиболее широко было растиражировано в СМИ. В пределах Украины ход премьерского визита оценивался очень по-разному.

Только Виктор Федорович сделал первые шаги по американской земле, а постоянный представитель Президента Украины в Верховной Раде Роман Зварич нанес упреждающий удар. Заявил, что премьер лично будет отвечать перед Ющенко за выполнение делегацией Украины президентских директив на мероприятиях в рамках рабочего визита премьер-министра в США (знаменательно, что заявление Зварича обнародовала пресс-служба “Нашей Украины”).

Зварич отметил, что премьер "должен действовать исключительно согласно с директивами, которые были утверждены Президентом Украины, в порядке п.3 ст. 106 Конституции Украины. В этой норме сказано, что Президент осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства”.

Напомним, что конфликт вокруг директив начался еще до визита Януковича в США. 28 ноября МИД Украины сообщил американскому посольству об изменении времени визита премьера из-за того, что директивы для украинской делегации не были проработаны в определенный указом Президента срок. Узнав об этом на заседании правительства, Янукович устроил министру иностранных дел Борису Тарасюку форменный разнос. Но уже на следующий день первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений Яценюк заявил, что вопрос с директивами согласован, Президент их утвердил, и вопрос о переносе визита формально снят.

Однако Зварич сомневался до последнего. “Мне тяжело прогнозировать, как будет себя вести Виктор Янукович во время своего визита. В случае, если эти директивы будут проигнорированы, то он как глава правительства должен был бы ответить перед Президентом. Ведь в Конституции записано, что Кабмин подотчетен Президенту Украины”, - подчеркнул постоянный представитель Президента в ВР.

Борис Тарасюк, которому здорово перепало во время подготовки к визиту, утверждал, что премьер на выезде неуклонно придерживается всех директив, одобренных Президентом.

«Факты свидетельствуют о том, что во время встречи и выступлений (в США) премьер-министр придерживается директив, утвержденных Президентом. Следовательно, у нас нет оснований говорить о каких-то нарушениях», - сказал он.

На что премьер ответил черной неблагодарностью, обвинив на тот момент отставленного министра в безответственности из-за того, что тот обжаловал в суде решения Верховной Рады о своей отставке.

Наиболее неожиданным стало другое заявление Януковича, которое он сделал в США. Это о вступлении Украины в ЕС, которое должно состояться едва ли не за время его премьерства.

Олег Билорус, первый заместитель председателя Комитета ВР по иностранным делам, и член фракции БЮТ, заявил, что во время визита “уровень встреч был невысоким, поскольку Януковича не принял Президент США, он не был принят в Конгрессе США”. “Примечательно то, что во время встреч премьер-министра Украины была попытка запретить фотографирование, что можно отнести к так называемому политическому протоколу, то есть, очевидно, хозяева не хотели давать слишком большую популярность этому визиту”, - отметил Белорус. По его словам, “языком политической жестикуляции это означает, что там (в США. - Ред. ) не очень положительно оценивали заявления премьер-министра Украины относительно НАТО и других вопросов, в частности энергетической безопасности Украины”.

Экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин был сдержан в оценках. Он назвал визит премьера в США таким, что носил, в первую очередь, ознакомительно-оценочный характер. По мнению экс-спикера, американская власть пыталась дать оценку позициям Януковича, поскольку эта страна следит за высказываниями премьер-министра. «США как прагматическая страна хотела знать, с кем можно и нужно иметь дело в нашей стране», - отметил Литвин.

Сам Виктор Федорович положительно оценил результаты визита. Конечно, было бы очень интересно посмотреть, как какой-нибудь госчиновник устроит публичное самобичевание, утверждая, что потратил кучу государственных денег лишь для того, чтобы “на людей посмотреть и себя показать”. Но свою оценку премьер аргументировал так: “Насколько я понимаю, из той информации, которую получил Президент, нет оснований никаких говорить о том, что эта поездка имела для нас какие-то негативные последствия для Украины”.

По мнению "регионала" Тараса Черновола, Янукович починил “большую дыру”, которая образовалась у нас “в прагматизме отношений с США”. Потому что раньше было “очень много хороших заявлений, но они не подкреплены были практически никакими делами с обеих сторон”. “Сейчас были взяты обязательства на максимальную интенсификацию контактов Украина - США”.

Лидер фракции ПР Раиса Богатирьова заявила в интервью УНИАН, что "Виктор Янукович четко и детально показал позицию государства и ее перспективные действия относительно углубления сотрудничества в экономической, социальной, гуманитарной сферах и в плане стратегического партнерства. Показал это и для сенаторов, и для конгрессменов – лидеров политики в США".

Член фракции "Регионов" Леонид Кожара (бывший посол в Швеции, экс-первый заместитель руководителя главного управления внешней политики Администрации Кучмы) в эфире радио "Эра" оценил визит Януковча на "пятерку". Правда, признал, что отношение Америки к Украине, в частности и Януковичу, значительно улучшилось после Помаранчевой революции.

А Президент оказался самым лаконичным комментатором. «Мы провели плодотворный разговор, состоялся нормальный хороший обмен мнениями в контексте украинско-американских отношений», - это услышали от Ющенко журналисты.

Елена Перегуда