Партия регионов настроена на конструктивную работу в Севастополе

Партия регионов и новоизбранный Севастопольский городской совет настроены на «абсолютно конструктивную» работу с городской государственной администрацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в интервью журналистам в Севастополе новоизбранный председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ.

По его словам, «мы настроены на абсолютно конструктивную работу с администрацией, потому что севастопольцам абсолютно не нужны те дрязги, которые существовали между администрацией и советом предыдущего созыва». В.САРАТОВ также добавил, что «Партия регионов и весь городской совет настроены на то, чтобы серьезно поднять, если желаете, порядочность городского совета. Мы настроены на то, чтобы сделать максимальный учет всех тех ресурсов, которыми владеет город: это земельные ресурсы, коммунальная собственность». Он подчеркнул, что депутатами будут прописаны «абсолютно честные, прозрачные алгоритмы распоряжения этими ресурсами в интересах каждого члена общины города Севастополя».

Как сообщал УНИАН, сегодня во время работы первой сессии Севастопольского городского совета пятого созыва за избрание В.САРАТОВА председателем совета проголосовали 67 из 69 депутатов. Большинство депутатских мандатов - 45 из 75 - принадлежит представителям Партии регионов, которая намерена образовать коалицию в городском совете с депутатами от Блока Наталии Витренко «Народная оппозиция» и «Русского блока».

За избрание В.САРАТОВА председателем горсовета голосовали даже депутаты из блока председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергея ИВАНОВА «За Севастополь». После этого он заявил, что надеется на плодотворное сотрудничество с новоизбранными депутатами городского совета.