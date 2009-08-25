Ставнийчук: не надо путать обсуждение Конституции с референдумом

На данном этапе речь не идет о проведении всеукраинского референдума относительно президентского проекта закона о внесении изменений в Конституцию Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сообщила заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК.

В то же время она не исключила, что идея референдума может появиться после проведения всеукраинского обсуждения конституционных изменений, предложенных Президентом.

«Возможно, такая идея возникнет (проведение референдума – УНИАН), но Президент сегодня ставит целью провести непосредственный прямой диалог с народом, который он представляет», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, основной целью указа Президента о проведении всеукраинского обсуждения проекта изменений к Основному Закону является диалог с народом о том, какой должна быть Конституция.

«Если, скажем, в ходе всенародного обсуждения будет выдвинута народная инициатива о проведении всеукраинского референдума, я думаю, тогда Президент может это поддержать. Я не исключаю, это его глубокое убеждение, что принятие Конституции должно происходить в соответствии с волей народа», - сказала она.

М.СТАВНИЙЧУК заметила, что обсуждение важных законодательных инициатив, таких как внесение изменений в Конституцию, является чрезвычайно важной формой прямой демократии.

Она сообщила, что Президент хочет вовлечь в обсуждение как можно больше граждан. По словам М.СТАВНИЙЧУК, для этого будут проводиться научные конференции, семинары, большое внимание будет уделяться разъяснению основных положений законопроекта через разные средства массовой информации как на центральном, так и региональном уровне. Также планируется проводить различные анкетирования, социологические опросы относительно отношения людей к тем или другим положениям законопроекта.

По словам заместителя главы Секретариата Президента, по результатам обсуждения Президент, скорее всего, примет решение усовершенствовать проект закона.

Полностью интервью М.СТАВНИЙЧУК можно будет прочитать на сайте УНИАН в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО сегодня, 25 августа, подписал указ «О вынесении на всенародное обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины», согласно которому всенародное обсуждение должно состояться до 1 декабря 2009 года.

До 15 декабря Национальный институт стратегических исследований, с привлечением представителей правозащитных и других общественных организаций, ведущих ученых в отрасли конституционного права, в сфере общественно-политических наук и т. п., подаст обобщенные предложения, которые поступят в процессе всенародного обсуждения, к законопроекту «О внесении изменений в Конституцию Украины».