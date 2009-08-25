Литвин подсчитал, что Ющенко нужно «хотя бы процентов двадцать»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН критически оценивает перспективы проведения всенародного обсуждения законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины и имплементации его результатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, комментируя на пресс-конференции в Николаеве Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «О вынесении на всенародное обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины», в соответствии с которым всенародное обсуждение должно состояться до 1 декабря 2009 года, В.ЛИТВИН сказал: «Возьму на себя смелость утверждать, что референдума не будет, потому что для того, чтобы объявить референдум, нужно выполнить ряд условий: в частности, создать инициативные группы, которые должны быть зарегистрированы, после этого собрать 3 млн. подписей граждан в целом, и при этом не менее чем по 100 тыс. подписей в двух третях областей».

«А для того чтобы собрать подписи и объявить референдум, нужно иметь соответствующий уровень доверия людей, хотя бы процентов двадцать», - добавил он.

В.ЛИТВИН также заметил, что даже если выполнить все соответствующие процедуры и объявить референдум, «автоматически появится вопрос об отложенных референдумах, в отношении которых уже были собраны подписи, в том числе по вопросу вступления в НАТО».

Председатель ВР не исключил и возможности объявления местных референдумов «под вопрос о проведении всеукраинского референдума», что, по его словам, «несет в себе угрозу разрыва нашей общественной ткани». «Референдум – это самое полное проявление демократии, но пользоваться этим инструментом нужно очень ответственно», - заявил он.

«Президент изобрел новую форму – всенародное обсуждение, но не понятно, какие правовые принципы здесь действуют. Вполне понятно, что в данном случае присутствует политическое и, в некоторой степени, моральное измерение, - сказал В.ЛИТВИН. - Вывод для меня очевиден – это предвыборное мероприятие».

Кроме этого, отметил В.ЛИТВИН, «проблема заключается в том, как распорядиться результатами референдума», напомнив, что референдум 2000 года не имел практических следствий. «Мне трудно представить, что мы получим на выходе, тем более что любые результаты опроса и любые результаты вероятного референдума имплементировать можно исключительно через Верховную Раду. Но мы с вами осознаем, что минимум к середине 2010 года это нереально», - отметил руководитель парламента.

В.ЛИТВИН также подчеркнул, что «актуальны» выборы сельских, поселковых, городских председателей и в местные советы, а потому «нужно четко определить, когда это будет, и не допустить, чтобы президентская кампания налагалась на местные выборы, посмотреть, какими расходами это обернется для бюджета».

«Вывод из этого очевиден: нужно иметь общее понимание, общую ответственность на всех уровнях власти», - сказал председатель Верховной Рады.