Катеринчука не интересуют перипетии в НСНУ

Народный депутат Украины, прежний член НСНУ Николай КАТЕРИНЧУК считает, что в “Народном Союзе Наша Украина” предпринимаются попытки переформировать партию под новую ситуацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам сегодня в Киеве.

На просьбу журналистов прокомментировать вчерашнее решение заседания Совета НСНУ, Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что ему сложно комментировать вчерашнее заседание Совета НСНУ, потому что он там не присутствовал, но по решениям, которые были приняты, «я думаю, что идет попытка переформатировать партию под новую ситуацию».

«Борьба идет не за людей, а борьба идет за структуру и бренд», - сказал он.

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, он жалеет, что именно так решается этот вопрос. Депутат отметил, что на съезде партии демократическая платформа давала надежду изменить не только административную модель, но и еще приобщить к воплощению программных основ НСНУ идеологическую часть. «В моем понимании административный подход победил демократический», - сказал он.

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, он вышел из партии именно потому, что его обвиняли в попытках расколоть партию, в амбициях быть лидером. «Я не хотел быть лидером в этой партии, я хотел там демократии. Демократическая платформа проиграла в этой партии, поэтому я ушел из нее», - сказал депутат.

Он добавил, что сейчас его не интересуют перипетии в НСНУ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 декабря, состоялось заседание Совет НСНУ. На заседании глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА был избран председателем Совета, председателем исполкома партии – Роман БЕССМЕРТНЫЙ. Также Совет НСНУ избрал Президиум в составе 14 человек.