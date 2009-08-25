Фельдман подарил Харьковскому художественному музею картину Репина

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН передал в дар Харьковскому художественному музею картину Ильи Репина "Портрет сына Юрия".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, торжественная передача картины музею состоялась во время открытия выставки «Город детства» в галерее «АВЭК», приуроченной Дню освобождения Харькова.

Сама же выставка является совместным проектом Международного благотворительного фонда А.ФЕЛЬДМАНА и Харьковского художественного музея, предоставившего из своего собрания большую часть картин для экспозиции. Также экспонируются несколько работ из частных коллекций.

В пресс-службе сообщили, что портрет сына И.Репина А.ФЕЛЬДМАН приобрел два года назад у частого коллекционера. По словам директора Харьковского художественного музея Валентины МЫЗГИНОЙ, картину планируется разместить «в семейном кругу» И.Репина. О существовании картины «Портрет сына Юрия» авторства И.Репина, написанного в 1906 году, в то время, когда художник уже подолгу жил в своей усадьбе «Пенаты» в Финляндии, известно в узких искусствоведческих кругах. Коллекционеры оценивают «Портрет сына Юрия» в сотни тысяч долларов.

В сообщении отмечается, что сотрудничество с музеями и частными владельцами произведений искусства, в том числе зарубежными, с целью представления их коллекций украинскому зрителю является одним из приоритетных направлений деятельности председателя благотворительного фонда А.ФЕЛЬДМАНА.