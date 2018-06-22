Берегись эвакуатора, но не возле Верховной Рады

Со стороны может показаться, что сегодня весь центр украинской столицы наводнен эвакуаторами, отвозящими на штрафплощадку автомобили. Как известно, согласно одному из постановлений, таким радикальным способом киевские власти решают проблему машин, мешающих движению транспорта и пешеходов. Нередко случается так, что человек приходит на место, где он оставил своего четырехколесного друга, а его уже арестовал четырехколесный друг КГГА.

Эвакуатор – друг КГГА и враг водителей: каждая такая машина должна заработать 3 тысячи гривен в день на тех, кто неправильно припарковался.

Тарифы на эвакуацию автомобилей зависят от их «крутости». С владельцев машин, отнесенных к первой категории (это в первую очередь авто отечественного производства), тариф на эвакуацию составляет 100 гривен плюс 8 гривен за километр движения эвакуатора. За «арест» автомобилей самой высокой – шестой категории, платится штраф 400 гривен и 30 грн. за 1 км движения эвакуатора.

Корреспонденты УНИАН как законопослушные граждане, сотрудничающие с властями, решили помочь городу и КП «Киевдорсервис», занимающимся принудительной эвакуацией. Мы двинули в то место, где от автомобилей четвертой (200 гривен погрузка–выгрузка, 14 грн. за 1 км движения эвакуатора), пятой (соответственно, 240 гривен и 18 грн. за 1 км) и шестой категории просто рябит в глазах. Главное, что все эти машины стоят в неположенном месте, и, «арестовав» нескольких таких «тачек», можно с легкостью выполнить дневной план. Да, мы отправились к Верховной Раде.

Сначала прогулялись по улице Садовой, возле здания, где располагаются профильные комитеты высшего законодательного органа страны. Тут имеется стоянка, но она явно тесна. А потому много машин оказывается за ее пределом, как раз под знаком «Стоянка запрещена». Когда мы сюда пришли, здесь стоял «Фольксваген», два «Мицубиси» и «Мерседес».

Свернув на Грушевского, почти напротив самой Верховной Рады, мы обнаружили около двадцати «тачек» под знаками «Стоянка запрещена», из них было штуки три различных «Лексусов», “Крайслер 300-С”, третья «Мазда», «Тойота Лэндкрузер» и пр. Многие авто были с депутатскими номерами, в кабинах некоторых спали водители. Среди этого изобилия как-то тоскливо смотрелась старенькая «Таврия».

Мы принялись звонить на штрафплощадку по номеру: 248–12–96. Сначала телефон был занят, потом никто не отвечал, через пятнадцать минут усердия нам удалось все же услышать в трубке голос.

- Алло, штрафплощадка?

- Да.

- У нас тут под окнами машины припаркованы с нарушением правил. Можете забрать?

- Говорите адрес.

- Грушевского 22–24. В районе Верховной Рады.

- Спасибо за информацию, – трубку на том конце положили.

Сказанное мы восприняли как знак того, что сигнал получен, скоро будут приняты меры, и пошли пить кофе. Вернувшись к Верховной Раде через полчаса, мы заметили еще больше «крутых» «тачек», и все стояли в неположенных местах. «Победителей парламентских выборов не судят», – решили мы, и побрели прочь. В это время к «Таврии» подходил ее хозяин. Мы спросили у него:

- Извините, вы водитель депутата? Кто же это у нас катается на «Таврии»?

- Да нет, я в центр приехал по делам, припарковаться негде, вот и решил – возле Рады. Здесь самое безопасное место, чтобы оставлять машину.

- Как же вы при такой находчивости еще не водитель депутата…

После этого мы грешным делом подумали, что «крутые» авто в Киеве вообще не по зубам эвакуаторам, но наши домыслы опроверг Вадим Володарский. Он адвокат, специализирующийся на делах, связанных с ДТП и проблемах транспортных средств:

- Говорить о том, что не забирают дорогие авто, нельзя. Я сам лично видел на эвакуаторах «Лексусы» и даже «Бентли».

- Насколько вообще законна принудительная эвакуация?

- Такая мера не предусмотрена ни одним законодательным актом Украины, поэтому не может применяться. Также запрет эксплуатации транспортных средств путем помещения их на штрафплощадку не предусмотрен Законом о дорожном движении, и является грубейшим нарушением прав собственника транспортного средства. А согласно статье 8 и 19 Конституции Украины подзаконные акты не могут устанавливать обязанность граждан.

- Это произвол?

- Фактически – да. Кроме того, Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за незаконное завладение транспортным средством, независимо от цели.

- Такие действия можно квалифицировать как угон?

- Сейчас понятия «угон» в УК Украины нет. Это – завладение транспортным средством. Поэтому у собственников эвакуированных автомобилей есть все основания для обращения в прокуратуру с целью возбуждения уголовного дела в случае подобной эвакуации.

- Кто-то обращался?

- Заявления подавались, но пока конкретный результат мне неизвестен. Следует учесть, что принудительная эвакуация считается услугой, которую водители не заказывают. А это противоречит как Закону о защите прав потребителя, так и антимонопольному законодательству.

- Насколько известно, принудительная эвакуация имеет место и в регионах.

- Отдельные проявления были в регионах, но широкого распространения это не получило.

- Как этот вопрос решается в других странах?

- Нечто подобное было в Москве. И, кстати, там однажды произошел случай, когда человек умер на месте, не обнаружив своего автомобиля, который был эвакуирован. Сейчас там вопрос эвакуации привели в какие-то более-менее цивилизованные рамки. Практика принудительной эвакуации сохраняется там, но без оплаты.

- Однако на Западе это практикуется довольно широко...

- Да, но тут надо понимать, что у нас, в отличие от Запада, отношение владельца к своему автомобилю совсем другое. Если там это железяка, которую можно выбросить, и даже в случае угона люди не очень переживают, то у нас человек на эту машину все жизнь работает и относится к ней как к члену семьи.

- Возможна ли отмена постановления о принудительной эвакуации?

- В данный момент иск одного из автовладельцев по этому делу рассматривается в апелляционном суде, причем суд первой инстанции – Шевченковский, встал на сторону водителей. А что будет дальше, сказать трудно, но не исключено, что скоро это отменят.

Подождем, посмотрим. Пока же киевские власти не собираются отказываться от принудительной эвакуации, более того, в их планах закупка еще тридцати эвакуаторов (пока их двадцать шесть). Эти машины продолжают выходить на большую дорогу.

Антон Зикора