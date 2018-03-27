УНИАН создает музей ”Выборы-2006”

Все!

26 марта – вот оно!

Проголосуем-подсчитаем-объявим.

И баста! Выборам пришел конец.

Несколько месяцев нас убеждали, уговаривали, насиловали – рекламой, пропагандой, агитацией, “черным”, серым и белым пиаром. К нам лезли в душу, льстили, нам угрожали, нас пугали, уговаривали, нам обещали, нас покупали.

Одно слово, достали.

Но как было интересно!

Поэтому несправедливо будет, если не оставить памяти об этом действе. Такой кусок выпадет из жизни!..

Поэтому есть идея: давайте создадим музей выборов-2006. Соберем в нем все, что передает дух и атмосферу этих выборов – открытки и плакаты, атрибутику, аудио и видеозаписи, идеи, лозунги, слоганы, цитаты, документы, газеты, и все другое, что, поразило вас новизной, оригинальностью, идиотизмом или гениальностью.

Поделитесь с нами образцами всего такого, если вы имеете ЭТО и желаете приобщиться к созданию музея “Выборы-2006”. Несите, присылайте, передавайте нам образцы и материальные доказательства, которые касаются этих выборов. Предлагайте самые умные и самые примитивные изобретения, наиболее удачные и наиболее провальные идеи, априори гениальные и так же идиотские занятные штучки.

Несите самые эпатажные и самые прикольные, самые выдающиеся и самые циничные творения политиков, политологов, журналистов, социологов.

Далеко не обязательно предоставлять экспонаты, которые являются в буквальном смысле избирательной продукцией. Это может быть и экспонат, который творчески переосмысливает ту или другую Идею, Стратегическую Цель или Лозунг участников выборов, – безразлично будет он из текстиля, пластилина или папье-маше.

Как нам видится подготовка экспозиции и организация работы музея?

Все желающие предлагают свои экспонаты. Живете в Киеве и имеете возможность занести экспонаты к нам? Приносите: Крещатик, 4, агентство УНИАН. Ленитесь идти, но имеете возможность отослать что-то интересное электронкой? Отсканируйте, оцифруйте, шлите файлы по адресу: Olga.Mozokha@unian.net. Желаете выслать бандероль? Запаковывайте, отсылайте – 01001, Киев, Крещатик, 4, УНИАН, приемная.

Что будет дальше?

Музей будет функционировать виртуально (на сайте агентства) и физически – откроем экспозицию в день выборов в помещении агентства. Намереваемся сделать его открытым для всех посетителей, но точно открытым он будет для тех, чьи экспонаты используем в экспозиции.

Чтобы как-то систематизировать экспозицию, введем такие номинации: “Аудио- и видеошедевры” (телеролики,аудиоролики, записи выступлений и тому подобное), “Полиграфические “приколы” (открытки, плакать, газеты, книги и тому подобное), “Самая ,бездарная реклама” (все виды бездарного), “Наиболее идиотская реклама” (все виды соответствующих “находок”), “Сам сказал” (цитаты из выступлений кандидатов, программ или других документов), и “Свободная программа” (все интересные экспонаты, которые не попадают в предыдущие разделы экспозиции).

К открытию экспозиции музея осталось двое суток, поэтому стартуем. Несите все, что будет нестись, отсылайте все, что отправляется, вырезайте, клейте, вышивайте или создавайте политические икебаны. Все приветствуется, всему интересному порадуемся вместе.

Для начала сообщим, что первый экспонат в музей предложил один из наших журналистов, который принес два разорваных отрезки толстого, засоленного каната. “Что это?” – спросили мы. “Как что? – удивился он. – Тот же канат, который все пытался сомкнуть Литвин, но так и не сомкнул”. “Принимается” – сказали мы. Между тем кандидат в столичные мэры Вадим Гладчук притянул гипсовый памятник действующему мэру Омельченко с интересными политическими эпитафиями на постаменте и со следами свежих яиц. Ну а дальше пока еще будем держать интригу.

В номинации же “сам сказал” пока еще можем презентовать цитаты из выступлений одного из кандидатов в мэры Коростеня от “Нашей Украины” - действующего председателя Коростенской райгосадминистрации Андрея Озерчука.

“всех людей нельзя, если бы я этого не хотел.”

“. рано или поздно молодежь всегда побеждала, как говорят, людей.”

“. есть примеры, где мы через палку помогли некоторым предприятиям.”

“. это не математика, что там 3 на 4 будет, условно, 12, там какая-то физика.”

“. садитесь, пожалуйста, сельский председатель.”