Тимошенко с Януковичем обыграли Ющенко, крайними оставили вкладчиков банков

Вчера в Верховной Раде царила ее величество Политическая целесообразность. Еще бы, в канун любой избирательной кампании это – альфа и омега украинской политики. Парламент, а точнее инициаторы внеочередного заседания – БЮТ и ПР не на шутку сошлись с Виктором Ющенко в борьбе за звание самого большого болельщика за судьбу Евро-2012 в Украине.

Президентское вето на закон о финансировании Евро в конечном счете преодолели, но назвать это результатом умного поиска денег с оглядкой на условия экономического кризиса как-то язык не поворачивается.

Аргументы Ющенко

Представитель Президента в Верховной Раде Игорь Попов пытался убедить парламентариев, что финансирование Евро-2012 за счет Нацбанка - это большой риск превращения НБУ на печатный станок, провоцирования инфляции и падения гривни.

Если действующее до вчерашнего дня законодательство требовало от НБУ перечислять в бюджет превышение доходов над расходами по итогам года, то ветированный Ющенко закон принуждает Нацбанк отдать бюджету авансом почти 10 миллиардов гривен прибыли за 2009 год. По мнению Попова, это лишит НБУ ресурсов, необходимых для обеспечения стабильности гривни.

Более того, представитель Президента отметил: “последние расчеты НБУ свидетельствуют, что ориентировочная, подчеркиваю, ориентировочная прибыль НБУ по итогам 2009 года может составить около 700 миллионов гривен. Откуда же взять авансом 10 миллиардов?» По мнению Попова, это можно сделать тремя способами: “или искусственно девальвировать курс гривни и продать валюту из резервов НБУ по 10 или 15 гривен за доллар, или поднять ставку рефинансирования для коммерческих банков до 30-40 процентов, или банально напечатать такую сумму денег, что, собственно, и предлагает ветированный закон. Однако, о стабильности цены гривни и коммерческих банков тогда нужно забыть”.

Впрочем, украинцам, которых не слишком волнуют вопросы деятельности НБУ и ставки рефинансирования, следует обратить внимание на другое положение закона, которое уже сегодня напрямую задевает интересы немалого числа населения. Речь идет об отмене нормы, которая до сих пор обязывала центробанк отдавать 25% своей прибыли (по итогам года) Фонду гарантирования вкладов физических лиц. По данным Попова, в фонде сегодня лежит 4,6 миллиардов гривен, “в то же время, возможны расходы, если учесть лишь часть банков, в которых введены временные администрации могут составить 17,3 миллиардов гривен”. Также представитель Президента напомнил, что норму о 25% ВР приняла лишь полгода назад, и презентовала ее стране как один из главных антикризисных шагов.

Нардепы неплохо попарились на этом решении (конечно, не обошлось и без традиционных уже стычек за “авторское право”), ведь сложно было отрицать: законодатели наглядно доказали свою заботу о достаточно большой прослойке населения – вкладчиках банков, которые могут пойти на дно во время кризиса.

“Прошло полгода и народные депутаты нашли более важное применение для этих денег. Не годится, по моему мнению законодателям поступать как действует наше правительство, которое с одним и тем же миллионом выдает обещания, то авиаторам, то аграриям, то заграничным украинцам”, - убеждал нардепов Попов.

Что касается предложений, где бы еще можно было бы поискать денег на Евро, то представитель Президента с трибуны ВР озвучил лишь одно: воспользоваться польским опытом. Еще в мае этого года правительство и парламент Польши законом ограничили бюджетные расходы на содержание министерств и воеводств, некоторых государственных институтов и тому подобное. В результате страна получила 10 миллиардов злотых - примерно 3,4 миллиардов долларов, большинство из которых пойдет на строительство дорог к Евро. “У нас рука не поднимается на 20 министерств, 143 заместителей министров, 232 руководителя центральных органов исполнительной власти”, - упрекнул нардепов Попов.

Ну этого явно не стоило говорить нардепам, которые изо всех сил дрались за то, чтобы получить “пивные миллионы” на свое содержание. Конечно в этот раз на расходы власти рука у избранников тоже не поднялась.

Будут ли деньги в НБУ – бабка надвое сказала

Как выяснилось в процессе депутатской дискуссии даже инициаторы преодоления президентского вето – БЮТ не могли утверждать, что речь идет не о мыльном пузыре, и Нацбанк заработает в этом году те самые 10 миллиардов, которые должен отдать на подготовку к Евро в Украине.

Бютовец Олег Ляшко, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета, когда Станислав Аржевитин от НУ-НСУ фактически загнал его в угол, признался, что бюджетный комитет не получал информации от Совета Нацбанка о прогнозируемых в 2009 году прибылях НБУ. Интересно, что при этом Ляшко даже не заикался о том, что кто-то из “локомотивов” преодоления вето такие данные хотя бы просил.

Скользкую тему спустили на тормозах, а бютовцы азартно взялись иллюстрировать развешенную по всей стране рекламу “они мешают, она работает”.

Валерий Писаренко каким-то загадочным образом пришел к догадке, что Ющенко ветировал закон о финансировании Евро, потому что успешное проведение в Украине Евро-2012 может помешать... избирательной кампании Ющенко, что закончится никоим образом не позже 2010 года. На этом фоне выдвинутые нардепом обвинения в том, что Президент отвечает... “по тем вкладам, которые сегодня не выплачиваются всем вкладчикам” уже выглядели как-то бледновато.

Владимир Яворивский предложил не обращать внимания на “очередные страшилки” как то возможное раскручивание инфляции, еще одно подорожание и тому подобное. Он точно знает, “что речь идет о деньгах, реальных деньгах, замацаных деньгах, а не о деньгах Попандополо, которые всегда оставались в Национальном банке”.

Андрей Шевченко порадовал зал сообщениями о том, что представитель Ющенко пришел в парламент лишь для того, чтобы сорвать Евро-2012 в Украине и “повесить всех собак на правительство Тимошенко”. А Владимир Бондаренко заявил, что Ющенко сконцентрировал “всю свою деятельность” на том, чтобы сделать как можно хуже для правительства Тимошенко.

Был во вчерашней дискуссии еще один интересный момент, который очень понравился бы сторонникам идеи широкой коалиции. Замечание и предложения регионалов учитывались немедленно, и необходимые изменения дописывались буквально “на колене”.

Скажем, в результате реплики Александра Ефремова, мол неплохо было бы, чтобы все поняли, что средства, которые будут выделены, будут распределяться честно и прозрачно, в проект Постановления ВР о некоторых вопросах обеспечения реализации Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторых других законов Украины" быстренько записали пункт такого содержания: „Кабинету Министров Украины -обеспечить целевое использование средств”!

Как объяснил Владимир Литвин, это было сделано для того, «чтобы мы априори не обвинили Кабинет Министров в нецелевом использовании средств...»

А Тимошенко с Кабмином срочно приняла постановление номер 889 „Об уточнении задач и мер Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу”, поскольку в предыдущем, по мнению ПР за счет средств на подготовку к Евро-2012 правительство заложило финансирование объектов, которые к Евро не имеют никакого отношения. И что интересно, ни один бютовец на такое откровенное обвинение не отреагировал.

Что ж, похоже крупнейшие фракции парламента опять помирились, потому что нашли общий интерес. А выгребать последствия в этот раз будут вкладчики банков, кому не повезет, конечно. Как заявил Ляшко, если Фонд гарантирования вкладов физических лиц “исчерпает свои финансовые возможности”, он может обратиться к Нацбанку за кредитом... Где гарантии, что такой кредит НБУ даст, кто его будет отдавать и из каких денег, нардеп, понятно, уточнять не стал.