Командующий Черноморским флотом поздравил Украину с Днем Независимости

Командующий Черноморским флотом Российской Федерации вице-адмирал Александр КЛЕЦКОВ уверен, что у России и Украины намного больше общих интересов, чем разногласий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛЕЦКОВ сказал, выступая вчера вечером на городском торжественном собрании в честь Дня Независимости Украины.

„Практика показывает, что у наших государств и народов намного больше общих интересов, чем разногласий. Это находит убедительное подтверждение на священной севастопольской земле. Моряки-черноморцы принимают активное участие в строительстве города, развитии его инфраструктуры и культурной сферы. Городские власти решают многие проблемы, от которых зависит повседневная деятельность флота, социальная обстановка и моральный климат в семьях военных моряков», - отметил он.

По утверждению А.КЛЕЦКОВА, «командование флота стремилось и будет стремиться к тому, чтобы в городе-герое Севастополе, других местах базирования флота дружеские отношения стали основой для совместной конструктивной деятельности с органами государственной власти, Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины, ветеранскими о общественными организациями». Как добавил он, «мы уверены, что наша дружба и деловое партнерство будут и впредь крепнуть и развиваться во имя мира и процветания наших стран».

По мнению российского вице-адмирала, Украинскому государству „за годы коренных преобразований в политической, экономической и общественной сферах жизни многого удалось добиться, многие задачи еще предстоит решить». Как считает командующий, «в ходе преобразований в Украине сохранена стабильность, обеспечены гражданский мир и спокойствие. Страна движется по пути демократических реформ. Это, по мнению многих международных экспертов, главный итог минувших лет».

Как отметил А.КЛЕЦКОВ «развитие государственности и общества обеспечило курс на добрососедские и уважительные отношения с другими государствами. В том числе и с ближайшими соседями».

По мнению вице-адмирала, «Украина и Россия по своей природе - дружественные государства и стратегические партнеры».

«Нас связывают многовековые узы дружбы, передающие из поколения в поколения традиции славянской общности и духовности. У нас одни предки и одна вера. Мы плечом к плечу встречали врага, совместно делили беды и радости, всегда приходили на помощь друг другу. Наше единство выдержало проверку на прочность временем и испытаниями», - отметил он. И сегодня, как считает командующий, «стратегическое партнерство отвечает коренным интересам наших братских народов, является прочным фундаментом и обладает значительным потенциалом для развития добрососедских российско-украинских отношений».

По утверждению А.КЛЕЦКОВА, «моряки-черноморцы в канун знаменательного события в жизни многонационального народа Украины - Дня Независимости, от всего сердца желают вам доброго здоровья, счастья и благополучия в ваших семьях, стабильности и мирного неба над головой».