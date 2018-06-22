Бюджет-2007: Наложит или не наложит?

Арсений Яценюк: Я мог бы еще много гвоздей вбить ...

Заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК в эфире телеканала «1+1» отметил, что решение о ветировании основного финансового закона – это политический вопрос.

По словам А.Яценюка, если Президент воспользуется правом вето, правительственная коалиция обвинит его в блокировании бюджетного процесса, а если Президент подпишет документ, то ему придется брать на себя часть ответственности. Потому А.Яценюк считает, что Президент после того, как получит закон о госбюджете, изучит его и в установленный законом срок (15 дней) примет решение.

А.Яценюк в ходе разговора раскритиковал социальную составляющую госбюджета. Он напомнил, что прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц – 395 грн. – выступает показателем для установления минимальной пенсии. «Если меня кто-то хочет убедить, что можно прожить на 395 грн., ему это вряд ли удастся», - подчеркнул А.Яценюк.

Он заметил, что в будущем году каждый пенсионер будет недополучать 39 грн., а это «немалые деньги для людей, которые считают каждую копейку».

А.Яценюк также негативно оценил и темпы роста минимальной заработной платы в следующем году. «Я мог бы еще много гвоздей вбить в бюджет, но хочу сказать, что есть и много положительного», - отметил первый замглавы Секретариата, добавив, что благодаря усилиям Президента в документе решен ряд ключевых вопросов, в том числе и в социальной сфере.

Юлия Тимошенко: Это бюджет идиотизма... Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что принятый парламентом государственный бюджет на 2007 год угрожает государственности Украины, и не исключает, что Президент Украины отклонит его. Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве.

«Это бюджет идиотизма. Этот бюджет угрожает не только жизни людей, но и государственности Украины», - сказала Ю.Тимошенко.

По ее словам, принятие бюджета на следующий год - «это тот случай, когда нужно садиться и писать новый бюджет».

В то же время, сказала лидер БЮТ, вето Президента вряд ли сможет что-то исправить, однако, «если правительство на что-то способно», он должно внести поправки в принятый бюджет.

По словам Ю.Тимошенко, в бюджете-2007 неверно определен уровень инфляции с учетом социальных выплат. Готовя бюджет, правительство «фальсифицировало его», сказала лидер БЮТ, поскольку, по ее словам, доходная часть бюджета рассчитывалась по одним показателям, а социальные расходы – по другим.

Кроме того, заявила Ю.Тимошенко, показатели внутреннего валового продукта существенно завышены, потому что рассчитывались по старым ценам на энергоносители, следовательно ВВП не будет отвечать реалиям.

Как сказала лидер БЮТ, благодаря предложенному правительством Виктора ЯНУКОВИЧА бюджету на следующий год внешний долг Украины вырастет на 5 млрд. грн.

Говоря о достижениях оппозиции, в частности, БЮТ, Ю.Тимошенко заметила, что благодаря стараниям этой политической силы в бюджете удалось добиться ликвидации свободных экономических зон и технопарков, что означает, что «донецкие блатные» не получат льгот.

К успехам оппозиции она также отнесла возвращение льгот по уплате НДС для агропредприятий; помощь семьям в виде 8,5 тыс. грн. при рождении ребенка; права военнослужащих на государственное страхование и компенсационные выплаты; восстановление срока выплат по безработице до 360 дней, а не до 9 месяцев, как было предусмотрено бюджетом; исключение из бюджета нормы, которая ограничивала 32 календарными днями в год выплаты в случае пребывания на больничном.

В то же время, отметила Ю.Тимошенко, оппозиции, к сожалению, не удалось отменить предоставление льгот частным предприятиям под финансовые гарантии государства.

По словам лидера БЮТ, кроме того, правительство к 2010 году хочет увеличить государственный долг в 2,5 раза, что неприемлемо для государства.

К негативам Ю.Тимошенко также отнесла расчет социальных выплат. По ее словам, рассчитывая рост в следующем году заработной платы, правительство исходило из стоимости продуктов и других вещей, которые входят в потребительскую корзину по ценам 2000 года. «Это говорит о том, что реального повышения заработной платы в Украине в 2007 году не будет», - сказала она.

Касаясь темы пенсий, Ю.Тимошенко указала на несоответствие между ростом цен, предусмотренном в размере 7,5%, и повышением пенсий на 4%.

Лидер БЮТ выразила возмущение попыткой правительства создать частный пенсионный фонд для работников бюджетной сферы, поскольку «это может привести к тому, что врачи, учителя свою пенсию потом не найдут, поскольку частный пенсионный фонд очень похож на трасты».

Говоря об агропромышленном комплексе, она ссобщила, что бюджетом предусмотрен рост платы за землю более чем втрое. Кроме того, сказала она, бюджет предусматривает отмену дотаций производителям мяса и почти прекращает финансирование программы защиты растений.

По словам Ю.Тимошенко, новый бюджет предусматривает снижение в 6 раз уровня финансирования газификации сельской местности, а на развитие сельской медицины предусмотрено 100 млн. грн.

Говоря о возвращении вкладов Сбербанка бывшего СССР, Ю.Тимошенко отметила, что о них можно практически забыть, поскольку от приватизации 595 предприятий в следующем году на эти цели ничего не предусмотрено.

Раиса Богатырева: Президент не использует свою карту против Украины Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Раиса БОГАТЫРЕВА убеждена, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет закон о государственном бюджете на 2007 год. Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Р.Богатыревой, правительство максимально учло предложения Президента, которые были направлены на то, чтобы сделать использования средств бюджета 2007 года более прозрачными и более эффективными. По ее мнению, это дает возможность Президенту подписать закон о госбюджете как «документ национального компромисса и экономической конституции». «Убеждена, что у Президента не будет аргументов, которые бы позволили прислушиваться к тем, кто советует ему не подписывать настоящий документ», - отметила Р.Богатырева.

По ее словам, «У Президента сегодня очень сильная политическая карта, которая может перекрыть любую другую политическую карту». «Мне кажется, что свою политическую карту при подписании бюджета Президент не использует против Украины. Я убеждена, что В.Ющенко, как Президент всей страны, как гарант стабильности и Конституции, подпишет бюджет», - отметила Р.Богатырева.

Владимир Литвин: Бюджет принимали с колес Экс-председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не сомневается, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наложит вето на принятый парламентом госбюджет Украины на 2007 год.

Такое мнение он выразил в разговоре с корреспондентом УНИАН.

«Я прогнозирую, что Президент заветирует госбюджет», - сказал В.Литвин, добавив, что такое решение Президента будет иметь «политический подтекст».

В частности, отметил он, подписание главой государства госбюджета «будет рассматриваться как очередная победа над Президентом Украины».

Кроме того, В.Литвин отметил, что при голосовании 90-95% депутатов не ознакомилось с текстом самого бюджета. «И это наша старая болезнь. Нужно анализировать, что там приняли, потому что принимали, как говорят, на ходу, с колес», - отметил он.

Кроме того, по словам В.Литвина, в социальном плане принятый бюджет будет подвергнут острой критике. Он объяснил это тем, что расчеты Кабинета Министров показателей инфляции и ВВП «несколько оптимистичны». «Они слишком оптимистичны, если посмотреть на процессы и результаты, с которыми Украина закончит этот год», - сказал В.Литвин. При этом он не сомневается, что госбюджет на 2007 год придется парламенту пересматривать.

Сам Президент Украины государственный бюджет на 2007 год называет труднодостижимым. Такое мнение В.Ющенко выразил в интервью агентству Bloomberg. По словам Президента, при оптимистичном прогнозе инфляции на 2007 год социальная политика «не сильная». Прогноз инфляции на начало 2007 года предполагается на уровне 7,5% против 11% в октябре 2006 года. «Этого будет очень сложно добиться», - сказал В.Ющенко. Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 декабря приняла Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2007 год”.

Доходы государственного бюджета Украины на 2007 год запланированы в сумме 147 млрд. 888 млн. грн., в частности, доходы общего фонда – 116 млрд. 176 млн. грн., доходы специального фонда – 31 млрд. 711 млн. грн.

Расходы государственного бюджета на 2007 год запланированы в сумме 161 млрд. 819 млн. грн., в частности, расходы общего фонда - 130 млрд. 90 млн. грн., затраты специального фонда – 31 млрд. 728 млн. грн.

Прожиточный минимум на 2007 год утвержден в размере с 1 января - 492 грн., с 1 апреля – 501 грн., с 1 октября – 510 грн.

Размер минимальной заработной платы с 1 января 2007 года устанавливается на уровне 400 грн. на месяц, с 1 июля 2007 года – 420 грн. и с 1 декабря 2007 года – 450 грн.