Тимошенко запустила фантом „единого кандидата”

Вчерашнее выступление премьера Юлии Тимошенко во Львове перед участниками собраний Всемирного конгресса украинцев засвидетельствовало в первую очередь ее желание понравиться. Как представителям диаспоры, так и западноукраинскому электорату, который очень нужен Юлии Владимировне для победы в президентских гонках, и на который сегодня „посягают” Яценюк, Тягнибок и Ющенко (особенно после „наезда” президента РФ Медведева).

Отсюда и специфическая риторика, как правило, не свойственная выступлениям Тимошенко на общеукраинских информационных площадках. Тут и вдохновенные призывы укрепить государственный статус украинского языка, внедрить духовное образование в школах; и твердое обещание уменьшить энергетическую зависимость от России за каких-то три года и разговаривать с Кремлем на равных; и позитивные отзывы о юнцах-радикалах, которые повредили памятник Ленину в Киеве; и радостное сообщение о возобновлении финансирования программы связей с диаспорой. Более широкой аудитории адресовались оптимистичные оценки хода переговоров с ЕС об ассоциации и обещания передать многодетным семьям конфискованные таможней автомобили.

В своем блоге политический обозреватель УП Лещенко уже успел оценить „эвристическую ценность” обещания Юлии Владимировны избавиться от энергетической зависимости от „старшего брата” за счет сокращения закупок газа. В частности, глава правительства заявила о планах сокращения в 2010 году закупки российского газа до 25 млрд. кубов. Автор блога просто процитировал пункт 2.2 контракта между „Газпромом” и „Нафтогазом”, в котором черным по белому записано обязательство покупать в России в 2010-2019 годах по 52 миллиарда кубов ежегодно. То есть, вдвое больше. В связи с этим становится понятным заглоловок заметки: „Тимошенко и лапша”.

Рассмотрим еще один месидж Тимошенко, озвученный перед „конгресменами” от украинской диаспоры во Львове. А именно ее призыв к выдвижению единого кандидата от демократических сил на выборах президента. "Мне хотелось бы, чтобы и сейчас (как на предыдущих выборах) национально-демократический лагерь пошел с единым кандидатом", - заявила Юлия Владимировна в присущем ей уверенно-искреннем тоне, добавив, что выборы-2010, будут очень тяжелыми, в десятки раз сложнее, чем в 2004 году.

Кстати, Тигипко вполне резонно поинтересовался, какие же силы в Украине являются „демократическими”. И правда вопрос, на который непросто ответить однозначно. Вот, например, сам БЮТ с его моноцентричностью, дисциплиной и безусловным выполнением установок лидера – это какая сила? Демократическая или авторитарная? А „Свобода” Олега Тягнибока? Или „Единый центр” Балоги? Или „Наша Украина” в ее сегодняшнем голодном и построенном под вождя состоянии? Да и к Народной партии возникают вопросы после того, как Владимир Литвин фактически стал на защиту хама и антисемита (но однопартийца!) Сергея Ратушняка. О „Фронте перемен” Яценюка сказать что-то тяжело - как политическая сила он еще в зародышевом состоянии. Но милитаристическое название и рекламная стилистика вызывают определенные подозрения вместе с явной „забронзовелостью” самого лидера ФП. А экс-полковник Анатолий Гриценко ратует за суперсильную президентскую власть и от демократии явно дистанциируется.

Ну, хорошо, как говорят ученые, будем считать эти (и другие) политические силы “условно демократическими”. Или, скажем „национал-демократическими”. Но сама мысль о том, что существует хотя бы теоретическая возможность выдвижения от них единого кандидата в президенты, даже такого хорошего, умного и отважного, как сама Юлия Тимошенко, выглядит совершенно утопичной. У всех лидеров свои планы, свои игры, свои собственные цели. В основном, связанные с парламентскими и местными выборами. Неумолимый закон жанра: нужно раскрутиться на президентской гонке, чтобы достичь успеха в депутатской. Очевидно, еще стоит подождать кандидатов от некоторых скатившихся до карликового состояния наследников некогда мощного Народного Руха. Разве что выросшая сумма залога отпугнет...

Кроме того, в квази-демократическом лагере, как всегда, господствуют кавардак и разброд. Между собой здесь грызутся намного более ожесточенно, чем с якобы „идейными врагами” из Партии регионов и КПУ.

Юлия Владимировна, конечно, неслучайно вспомнила о 2004 годе. Канал ICTV, который в последнее время симпатизирует ей не меньше, чем премьера ненавидит „Интер”, прямо разъяснил „особо бестолковым”, что на прошлых выборах Тимошенко сняла свою кандидатуру в интересах Ющенко. А более техничный 1+1 просто назвал Тимошенко „тяжелоатлетом” среди кандидатов.

То есть, телезритель должен прийти к простому выводу – все нацдемы (и Ющенко тоже) должны поступить так же благородно, как сама Тимошенко в 2004-м, и объединиться вокруг единого кандидата. Конечно, тяжелоатлета.

Но сегодня далеко не 2004 год. Известно, что демократы объединяются только за 5 минут до расстрела. В 2004 году расстрел-не-расстрел, но политическое уничтожение нацдемовского крыла политикума вместе с разгромом его бизнесовой опоры в случае победы Януковича были вполне реальными. Причем, начали бы, скорее всего, именно с Тимошенко как с самой пассионарной личности. Сегодня времена таки изменились (не в последнюю очередь благодаря 2004 году). ПР в 2007-ом, пойдя на досрочные парламентские выборы, уже продемонстрировала что очень хочет хотя бы в глазах мира выглядеть демократично.

А еще Тимошенко тогда, в 2004-м, сняла свою кандидатуру с гонки лишь после того, как получила подписанную Ющенко гарантию своего назначения премьер-министром. Потом еще и клакеры на Площади подкрепили подупавшую готовность Ющенко выполнять свои гарантии.

Между тем, Юлия Владимировна сама сделала очень много для того, чтобы вызывать у потенциальных политических союзников сильное недоверие к себе. Одни лишь две попытки сепаратных договоренностей с „регионалами” чего стоят… Хорошо помнят и то, как планомерно и эффективно уничтожала команда Тимошенко имидж недавнего ее политического союзника Ющенко. А сколько народа из „братских партий” так и не дождались обещанных высоких должностей в правительстве, невзирая на подписанные ЮВТ коалиционные документы. Потому к обещаниям Тимошенко в настоящее время относятся со значительным скепсисом.

Для человека, который хоть немного следит за политической жизнью Украины, понятно – единый кандидат от демократических или национал-демократических сил невозможен. Представитель „Народной Самообороны” Тарас Стецькив сказал по этому поводу: "Предложение Тимошенко о едином кандидате на президентских выборах от национал-демократических сил - это не более, чем удачный пиар-ход".

С этой оценкой сложно не согласиться. Это пиар-ход. И, по-видимому, удачный относительно того электорального слоя, на который он рассчитан. Для автора это особенно досадно, поскольку действенность такого примитивного пиара свидетельствует о том, что наш электорат до сих пор принимает на веру даже самые невероятные слова своих кумиров. И не проверяет их холодным и безэмоциональным умом.

Петр Осадчук