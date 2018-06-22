Черновецкому вернули предвыборную гречку

“Атичерновецкий” Майдан вновь собрал несколько тысяч киевлян под мэрией, и снова во время сессионного заседания. Пока оппозиция, которая находится в меньшинстве, пыталась поднять вопрос об отмене новых коммунальных тарифов, люди на улице создали некий форпост. Правда, малоэффективный. Поскольку городские власти такие акции не принимают во внимание, к тому же сегодня, по информации оппозиционных депутатов, были выведены несколько сот спецназовцев, и почему-то с собаками.

Стражей порядка было не меньше, чем митингующих

И милиция охраняла уже не общественный покой

а подступы к мэру

Большинство пришло со своими рукописными шедеврами

Люди разбрасывали листовки

...и “предвыборную” гречку

Депутат Виталий Кличко (ПОРА-ПРП) стал и героем, и лицом оппозиционных митингов возле мэрии

Митингующих посещают народные депутаты, на фото – Андрей Шкиль

Сегодня киевский Майдан пережил дежавю, потому что отныне, говорят местные активисты, милиция опять будет бороться против народа, намекая на отставку министра внутренних дел Юрия Луценко.

Без бабы Параски уже не проходит ни один пикет

Люди не только вспомнили лозунги двухгодичной давности, например - “милиция с народом!”, но и запели “разом нас багато”.

Возле городской администрации уже стоит палаточный городок. Правда, сегодня его заполонили милиционеры. А люди, которые принесли не только флаги и лозунги, но и гречку, за которую, говорят, Черновецкий купил их на выборах, практически перекрыли Крещатик. Но “разгуляться” не дала милиция. Да, видимо, и не даст: социалисты, однопартийцы нынешнего руководителя МВД Василия Цушка, входят в большинство Киевсовета, созданного городским председателем.

Текст и фото Дмитрия Стаховского