Россия предвидит негативные последствия для Украины после вступления в НАТО

Первый вице-премьер РФ, министр обороны РФ Сергей ИВАНОВ в очередной раз подчеркивает, что вступление в НАТО является суверенным правом Украины, но не исключает, что после этого сократится военно-техническое сотрудничество между двумя странами.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Анатолием ГРИЦЕНКО.

«Дело не в том, что Россия прохладно или тепло относится к суверенному праву Украины выбирать основные векторы своей политики. Еще раз повторяюсь, что это дело украинского народа, украинской политической элиты выбирать ту или иную форму, наиболее эффективную по обеспечению своей безопасности», - сказал С.ИВАНОВ. «Другое дело, что этот шаг в какой-то форме, хотим мы того или не хотим, отразится на наших отношениях. Например, на взаимодействии и кооперации в военно-промышленном комплексе. «Мне кажется, это произойдет, и не потому, что зловредная Россия, это произойдет по объективным причинам», - добавил С.ИВАНОВ. Он не исключил, что этот шаг может также негативно повлиять на сотрудничество двух стран.

Кроме этого, С.ИВАНОВ отметил, что после проведения референдума в Украине по этому вопросу для России все станет окончательно ясным. Также министр обороны РФ подчеркнул, что Россия активно сотрудничает с НАТО в областях, которые имеют взаимный интерес. В частности, при проведении международных учений.

В тоже время Россия активно сотрудничает с Договором о коллективной безопасности (ОДКБ).

В свою очередь А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что министр обороны Украины, независимо от личных взглядов, обязан проводить политику относительно вступления в Альянс.

«Министр обороны является активным сторонником стратегического вступления Украины в НАТО. Но даже если бы не был таковым, он обязан это делать в соответствии с теми решениями, которые принял наш парламент и правительство», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.