В БЮТ подозревают, что американцы не хотели фотографироваться с Януковичем

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по иностранным делам, член фракции БЮТ Олег БИЛОРУС считает, что по результатам визита премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в США “больше вопросов, чем ответов на них”.

Такое мнение он высказал в интервью УНИАН. (В.ЯНУКОВИЧ находился с официальным визитом в США 3-7 декабря - УНИАН).

О.БИЛОРУС отметил, что “говорить о выдающихся результатах этого визита не приходится”. По его словам, вновь возникают вопросы относительно заявлений В.ЯНУКОВИЧА. Депутат напомнил, что премьер-министр Украины, согласно директивам, подписанным Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО перед визитом, заявил о желании Украины вступить в ЕС. В то же время, как отметил О.БИЛОРУС, В.ЯНУКОВИЧ вновь заявил о неготовности Украины вступить в НАТО. “Опять диссонанс с той линией, которую объявил Президент Украины”, - сказал депутат БЮТ.

По его словам, негативным фоном этого визита была и ситуация, сложившаяся с отставкой министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА. Он считает, что это уже выходит за рамки внутренней ситуации и в целом “унижает Украину как государство”.

О.БИЛОРУС считает, что во время визита “уровень встреч был невысоким, поскольку В.ЯНУКОВИЧА не принял Президент США, он не был принят в Конгрессе США”. “Примечательно то, что во время встреч премьер-министра Украины была попытка запретить фотографировать, что можно отнести к так называемому политическому протоколу, то есть, очевидно, хозяева не хотели предоставлять слишком большую популярность этому визиту”, - отметил он. По его словам, “языком политических жестов это означает, что там (в США - УНИАН) не очень положительно оценивали заявления премьер-министра Украины о НАТО и по другим вопросам, в частности, энергетической безопасности Украины”.