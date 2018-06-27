Военный парад на День Независимости – кому это нужно?

Несмотря на кризис, свое совершеннолетие независимая Украина будет праздновать по всем правилам – с митингами, концертами и военным парадом в центре столицы. Вчера на Крещатике уже прошла его первая генеральная репетиция. На подготовку и проведение праздничного мероприятия потрачено ни много ни мало - 70 миллионов гривен. УНИАН попробовал выяснить, стоит ли овчина выделки?

Практика проведения военных парадов не очень популярна в современном мире. Продемонстрировать свою военную мощь во время национальных праздников сегодня стремятся Россия, Беларусь, Франция, Греция, Португалия, Китай, Индия и время от времени Украина. Но по мнению начальника Генштаба, Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Сергея Кириченко, подготовка к параду - это неотъемлемая часть подготовки войск.

- Мысль, мол, эти деньги будут выброшены на ветер – абсолютно порочна, - неоднократно отмечал Кириченко.

- В целом я положительно отношусь к военным парадам, поскольку они могут влиять на улучшение имиджа Вооруженных Сил и имиджа государства вообще, - рассказывает УНИАН директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. - Украинцы могут гордиться военной мощью и, таким образом, растет внутренняя самооценка каждого гражданина. Но если брать непосредственно парад нынешнего года, то я категорически против его проведения. Сегодня у Украины очень мало достижений в отрасли обороны, чтобы их демонстрировать гражданам и ими гордиться, у страны очень ограниченный уровень обороноспособности. При таких условиях демонстрировать старую технику, созданную еще в 70-80-х годах прошлого века, представляется нецелесообразным. Вместо того, чтобы создавать оперативно-тактические ракеты, модернизировать истребительную авиацию и государственную систему противовоздушной обороны, что крайне необходимо сегодня, Украина пытается проводить парады и таким образом отвлекать внимание от проблем армии.

Руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук считает, что, рассматривая вопрос целесообразности-нецелесообразности проведения военных парадов, нужно учитывать все факторы. Министерство обороны в связи с кризисом в этом году констатирует недостаток денег даже на первоочередные нужды. Например, на днях начальник генштаба сообщил, что у Вооруженных сил нет денег на оплату коммунальных услуг. Ряд военных частей сейчас отключены от электроснабжения.

- Нужно задаться вопросом, а зачем нам парад? - комментирует Тимчук. - На западе считается, что военные парады – это признак тоталитарных государств, которые демонстрируют свою мощь, чтобы запугать своих соседей. В Украине пока еще оборонная доктрина, мы никого запугивать не собираемся. В то же время мы слышим от России неоднозначные заявления. Взять хотя бы письмо господина Медведева. И треть украинцев считают, что угроза с российской стороны существует. Парад должен стать важным психологическим фактором для украинцев и показать, что у нас есть армия, способная выполнять определенные задачи.

- Такое действо, как военные парады, делать нужно, однозначно, но когда это целесообразно и отвечает определенной традиции, - делится своим взглядом лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок. - Это способствует повышению духа. Но с другой стороны, при нынешней ситуации, даже не кризиса, а общего разочарования, слабой власти, уничтожения армии, - проведение парада не отвечает сегодняшним реалиям. В свете последних международных событий нам нужно серьезно усиливать и укреплять армию, готовить фактически новый офицерский и генеральский состав, проведя обязательную люстрацию. Сегодня даже внутренний дух армии очень низок. Я за то, чтобы вооруженные силы финансировалась на порядок выше, минимум 5% ВВП, а не 0,8% как сейчас.

Мнение экс-министра обороны Анатолия Гриценко тоже не в пользу военных парадов.

- Я противник того, чтобы потратить 80 млн. грн. на то, чтобы военная авиация пролетела над Крещатиком, - отмечал раньше Гриценко.

Кстати, посчастливится ли украинцам полюбоваться достижениями украинской авиации в этом году - еще неизвестно. В воздушной компоненте парада запланировано участие 35 самолетов и вертолетов, которые будут представлять истребительную, бомбардировочную, разведывательную, штурмовую, транспортную и армейскую авиацию, но последнее слово за Президентом. В то же время сегодня Кабмин принял решение об участии военной авиации в параде ко дню Независимости, невзирая на категорические возражения Юлии Тимошенко.

Но киевляне и гости столицы в любом случае смогут понаблюдать как дружно шагают по главной улице Киева почти 3 тысячи 400 военнослужащих. Правда, подготовка, которую показали вчера на репетиции военные, огорчила командующего. “Шагают на тройку”, – заметил Кириченко, но заверил, что 24-го все будет на “отлично”.

В прошлом году празднование годовщины Независимости тоже сопровождалось военным парадом, причем одним из самых масштабных в новейшей истории Украины. Военная техника, сверкая, двигалась по улицам города, демонстрируя мощь Вооруженных Сил. В этом году ввиду нехватки средств в оборонном ведомстве решили ограничиться статичной демонстрации техники.

- Статичный демонстрационный показ вооружения и военной техники - менее затратный подход. И в то же время так интереснее для людей, - считает Кириченко.

Поэтому в день Независимости по обе стороны Хрещатика радовать глаз киевлян будут свыше 20 образцов военной техники, среди которых новинки отечественного оборонно-промышленного комплекса: танк “Оплот”, БТР-4 “Ладья”, легкобронированное транспортное средство “Дозор-Б” и бронетранспортер “Казак”.

Что же думают о целесообразности проведения парадов их главные участники?

По словам Бадрака, в военных кругах к параду относятся крайне негативно.

- Люди в погонах понимают, что их сегодня используют совсем не по назначению. Власть не может им обеспечить ни нормального социального уровня, ни нормального профессионального роста.

Тимчук не так категоричен. Он рассказывает, что ради подготовки к параду, военных действительно приходится срывать с родных мест и везти в столицу, где они значительную часть лета проводят в строевой подготовке. Да еще при отсутствии достойного материального вознаграждения. Но есть моральный стимул – отличие участника парада. А запись в личном деле - это показатель профессионального уровня.

- Это определенное чувство гордости для военного, что он участвовал в параде в центре нашего государства, - заверяет военный эксперт.

На вопрос, могут ли 70 миллионов решить какие-то проблемы армии и не стоило бы их рациональнее использовать на нужды военных, - единого правильного ответа не существует. По словам Тимчука, эти деньги можно было бы вложить в строительство хотя бы какого-нибудь жилья, ввиду актуальности жилищного вопроса в Вооруженных Силах или направить на погашение задолженности за коммунальные услуги. Тягнибок допускает, что можно было бы потратить эти средства на укрепление восточной границы Украины или проведения военных учений на той же восточной границе. Бадрак заверяет, что 70 миллионов не решат проблем армии.

Но в любом случае военные парады находят много сторонников среди простых украинцев, которые утром в день праздника предусмотрительно занимают лучшие места вдоль Крещатика с детьми на плечах и фотоаппаратами в руках и радостно наблюдают за действом. Как заметила одна моя знакомая: “Если бы парад не проводили, все равно бы деньги растащили, а так хоть народ порадуется”.

Анна Ященко

Фото Сергея Светлицкого и Александра Синицы / УНИАН